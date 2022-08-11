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Belediyeler Reformu Yasası komite toplantısına yarım saatlik ara

11 Ağustos 2022 Perşembe 20:09
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Belediyeler Reformu Yasası komite toplantısına yarım saatlik ara


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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, İdari ve Sosyal İşler Komitesi'nde Belediyeler Reformu Yasası mesaisi devam ediyor. 
Komite akşam saatlerine doğru yasayı madde madde oylamaya geçti.
Şu sıralar komite toplantısında yarım saat ara verildiği öğrenildi.
Oylama aranın ardından devam edecek. 
Öte yandan Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre oylamada aranın ardından belediyelerin birleştirilmesi kısmına geçilecek.
Komite toplantısında tansiyonun ilerleyen saatlerde yükselmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiBelediyeler Reformu Yasası
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