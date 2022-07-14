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Belediyeler Reformu Yasası'nda son durum ne?... Berova açıkladı...

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

14 Temmuz 2022 Perşembe 09:34
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Belediyeler Reformu Yasası'nda son durum ne?... Berova açıkladı...
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GÜNDEM KIBRIS- ÖZEL HABER

Berova, “Dünya olarak çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntı yaşamayan bir ülke neredeyse kalmadı. Bizim ülkemizde de halkımız sıkıntılı bir süreçten geçiyor. 2020 yılında başlayan pandemi, ardından yaşanan ekonomik krizi hepimizi derinden yaraladı. Sabırlı ve sakin olmak gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerine başladı. 

Mecliste komitelerin çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Berova, “Sayın başbakan yaz ayları içinde meclis çalışmaları olacak dedi ama bugün 14 Temmuz ve meclisin tatile girdiği tarih arasında 14 gün var. Bize uzun bir süre gibi geliyor. Çünkü ciddi bir beklenti var. Komiteler çalışıyor. Şuanda mecliste 5 tane iç tüzük gereği kurulmuş komite var. Komitelerde çalışmalar devam ediyor. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi olarak biz 1-14 Temmuz arasında 3 tane yasa tasarısını hazırladık. Bu yasa tasarıları yıllardır bekleyen yasalardır” diyerek komite çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Berova, Belediyeler Reformu çalışmaları hakkında bilgi vererek, “AD-HOC komitede Emrah Yeşilırmak, Serhat Akpınar, Talip Atalay, Ayşegül Baybaras ve Devrim Barçın bulunuyor. Belediyeler reformu yasa çalışmalarında sona gelindi Bugün saat 14.00’da AD-HOC komite toplanacak ve rapor yazma noktasına kadar geldi. Bugün de rapor çıkarmak suretiyle bir çalışma olacak. Bunun akabinde belediye reformlarını ortaya çıkarak olan 4 yasa tasarısı önümüzdeki haftadan sonra hızlıca görüşülmeye başlanacağını ve sonuçlandırılacağını düşünüyorum” dedi.

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