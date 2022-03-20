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Belediyeler yarın grevde, sendikalar meclis önünde

21 Mart Pazartesi saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanacak olan sendikalar meclis önüne yürüyecek.

20 Mart 2022 Pazar 12:45
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Belediyeler yarın grevde, sendikalar meclis önünde
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ve Mağusa Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi amacıyla örgütlü oldukları tüm belediyelerde yarın uyarı grevi yapıyor. Eylem çerçevesinde saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) meclis önüne yürüyüş düzenlenecek.

BES tarafından yapılan ortak açıklamada, söz konusu yasa tasarısı 28 Mart Pazartesine kadar geri çekilmediği takdirde tüm belediyelerde süresiz grev başlatılacağı ve emekçilerin işbaşı yapmayacağı vurgulandı.

Ortak açıklamada, “Emeğe ve emekçiye karşı yapılan bu sömürü karşısında direneceğiz ve bu sözde yasa tasarısını geri çektireceğiz. Kavgamız büyük, kararlığımız ise geçmişten çok daha yüksek. Hükümeti net bir şekilde uyarıyoruz, öncelikle bahse konu yasa tasarısının kaldırılıp aşağıdaki taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde ülkede hayat duracak ve ülke hükümet edenler yüzünden kaosa sürüklenecektir.” denildi.

Açıklamada, sendikaların ortak talepleri şu şekilde sıralandı:

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı derhal geri çekilmeli. 51/95 Sayılı Belediyeler Yasası revize edilip derhal Meclisten geçirilmeli. Tüm siyasi partilerin konsensüsü ile Anayasa ihlal edilmeden yerel seçimlerin iki yıl ötelenip reformun bu süreçte yalnızca sayı üzerinden değil bilimsel çalışmalarla, AB düzeyinde ve tüm tarafların katkısı ve uzlaşısı ile hayata geçirilmeli. 2022 cari yılı bütçe tadilini yapan hükümet, belediyelere ek kaynak ve ek katkı öngörmüyor. En az 2021 yılında yaşanan enflasyon oranında bütçe tadil edilmeli.

Son Güncelleme: 20.03.2022 13:58
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiSendikaBelediyeGrevDevletHaberler
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