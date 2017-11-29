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Belediyeler Yasası değişiyor...

Belediyeler Yasası’nda değişiklik öngören tasarı resmi gazetede yayımlandı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:51
Belediyeler Yasası değişiyor...
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Resmi Gazete’nin 27 Kasım tarihli sayısında yayımlanarak görüş ve öneriler için halkın bilgisine sunulan tasarı konusunda 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı görüş verilebilecek.

Tasarının genel gerekçesinde yer alan bilgiye göre, Belediyeler Yasası’nda şu konularda değişikliklere gidiliyor:

“Sorunlara yerinde müdahil olma, yerel yönetimle bakanlık arasında organik bağın kurulması, belediyelerin imarla ilgili görevleri, belediyelerin yetkileri, belediye meclislerinin daha işlevsel hale getirilmesi, kamu görevlilerine uygulanan temsil ödeneklerine uygun olarak belediye başkanlarına da uygulanması, belediye başkanına vekalet eden as başkanların yetkilerinin kısıtlanması, TL’deki değişiklikler nedeniyle vergi- resim-harç ve ücretlerde düzenleme yapılması, bazı suç ve cezaların günün koşullarına uygun düzenlenmesi, belediyelerin borçlanabilme yeteneklerinin günün koşullarıyla uyumlu hale getirmek, inşaatların daha etkin denetlenmesi, katkı paylarından kesinti yapılabilmesi, belediye meclislerinin çalışma usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesi, üyeliğin sona ermesiyle ilgili kurallarda değişiklik, katı atıkların halk sağlığı göz önünde bulundurularak yönetilebilmesi, yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması, sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbir alınması, mali denetimin etkinliğini artırmak için kurallarda değişiklik yapılması, belediyelerin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçlarına ödeme kolaylığı sağlanabilmesi.”

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Son Güncelleme: 29.11.2017 18:52
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