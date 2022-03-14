Belediyeler zarar ediyor, ya devlet?

Ankara ile hükümet krizi Antalya krizi sonrasında şimdilik rafa kalmış gözüküyor. Kabinede yapılan rötuş şimdilik bu krizin giderilmesine yetti gibi.

Hükümet, şimdi Ankara’ya vereceği sözlerin ön hazırlığını yapıyor. Bunun içinde 2022 Mali İşbirliği Protokolü yani eski adı ile Ekonomik Protokolü Maliye Bakanı Sunat Atun hazırlıyor.

Atun, geçmişte de birkaç kez protokol hazırlamış birisi. Dolasıyla bu konuda hayli tecrübeli. Ancak daha önce hazırlanan Ekonomik protokollerde KKTC tarafı verdiği sözleri tutmadı, tutamadı.

En son imzalanan Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünde 12 madde yer alıyordu. Protokolde yer alan 12 maddeden hiç biri (rakamla 0 ) yapılmadı.

Şimdi Türkiye-KKTC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü hazırlığı yapılıyor. Bakalım bu protokolde kaç madde hayata geçecek? Ama bugüne kadar imzalan 10 yakın protokolde toplamda 10 maddeyi hayata geçirmediğimiz de bir gerçek.

Hükümet Programında yer alan Belediyeler Değişiklik Yasası bu bağlamda Dr. Faiz Sucuoğlu’nun Başbakanlığında kurulan UBP-DP-YDP Hükümetinin önceliği olarak açıklandı.

Buna göre, KKTC’deki 28 Belediyenin sayısı yarı yarıya düşürülecek ve 14 Belediye oluşturulacak. Bunun nedeni olarak ta küçük belediyelerin borç batağının içinde olması gösteriliyor.

Yani Belediyeler battığı için çözüm olarak “birleştirme” formülü denenecek. Sanki büyük belediyeler zengin, küçük belediyeler fakirmiş gibi bir algı var. Oysa büyük belediyelerinde durumu ortada.

Olası bir birleşmede büyük belediyelerin yükü daha da artmış olacak ve sonuçta istenilen hedefe ulaşmak bu manada pekte mümkün olmayacak.

Yerel yönetimler kendi kendilerini elde ettikleri gelirler ile çeviremiyorlar. Alt yapı ve yatırımları son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti finanse ediyor. Pek çok projenin altında eski adıyla TC Yardım Heyeti yeni adıyla Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi var.

Belediyelerin kurtuluşu için “birleşme” öngörülürken KKTC devletinin kurtuluşu için ne öngörülüyor?

En az belediyeler kadar devlette ekonomik olarak “batmış” durumda. Bugün belediyeleri kurtarmak için “birleştirmek” çare olarak ortaya konuluyor. Yarın aynı şeyin KKTC Devleti için olmayacağını bu aşamada kim söyleyebilir?

MESAJLAR

Ersin TATAR: Antalya Diplomasi formunda basının ilgisinde ziyadesi ile memnun kalmışsınız. Bu arada gelecek hafta bir kez daha Türkiye’ye davet almışsınız.

Zorlu TÖRE: Meclis Başkanı seçildikten sonra işe sıkı başlamışsınız ve sizi destekleyen sivil toplum örgütlerine hızlı bir ziyaret başlatmışsınız. Bu arada meclisin içinde de bazı değişiklikler için çalışma başlatmışsınız.

Sunat ATUN: Türkiye-KKTC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolün hazırlığında sona doğru gelmişsiniz. Aman öyle çok madde yazmaya gerek yok. Az olsun öz olsun.

Mine ATLI: Hafta sonu gerçekleşen TDP kurultayında başkan olarak seçilmenizden ötürü tebriklerimizi sunuyoruz. Umarız solda da birleşme için gerekli adımları cesurca atarsınız.

Fuat TOPALOĞLU: Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra kontak kapatma eylemini dün gerçekleştirdiğiniz ama bazı arkadaşlarınız eylemde sizi yalnız bıraktılar. Bu şekilde bir yere varılması zor gözüküyor, bizden söylemesi.

Hasan SUNGUR: Ev alacak yabancılara KKTC vatandaşlığı verilsin öneriniz camiada sevinç ile karşılanırken siyasilerden bu konuda ses gelmemesi hayli ilginç değil mi? Yoksa birilerin rant kapısı kapanabilir endişesi mi var.

Levent ÖZADAM: Hafta sonu Türkiye’den çok eksi bir dostunuz sizi ziyarete gelmiş. Bu sürpriz ziyaret sonucunda hayli sevinmişsiniz. Ha bu arada bizim dükkana da bir uğrayın, arkadaşlar sizi görmeyi çok istiyorlar.

Ersan SANER: Kısa bir Londra kaçamağı yapmışsınız. Kendiniz Londra da olsa da aklınız hep buradaymış. İnsan tatile giderde telefonu elinden hiç düşürmez mi?

Oğuzhan HASİPOĞLU: Cumartesi günü ilçe başkanları ile yaptığınız toplantıda sizin genel sekreter olarak kalmanız yönünde yapılan teklif ile biraz da olsa moral bulmuşsunuz.

Atilla KARACA: Karda mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına yine Sivil Savunma ekipleri yetişmiş. Bu arada artık bu tür durumlar için bir de kar aracını envantere eklesek mi?