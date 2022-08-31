Belediyelerde örgütlü 3 sendikadan belediye başkanlarına toplantı çağrısı

3 sendika adına yazılı açıklama yapan Dev-İş Başkanı Koral Aşam, “belediyelerin ilgili yasa gereği yerel gelirlerden alması gereken payın kalem oyunları ile maliye bütçesine aktarıldığını” ileri sürerek, bunun birçok belediyenin maaş ödeyemez duruma gelmesine yol açtığını savundu.

Aşam, belediyelerde örgütlü sendikalar ve tüm belediye başkanlarını temsilen bir grubun konuyla ilgili Başbakan ve İçişleri Bakanını ziyaret ederek, durumun kabul edilemez boyutlara ulaştığını aktardığını kaydetti.

“Başbakan durumun ciddiyetini anladığını ve gerekenin yapılacağı konusunda bizlere güvence vererek, bizleri Maliye Bakanlığı ile görüşmeye sevk etmişti” diyen Koral Aşam, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanlığı ile yapılan iki toplantı sonrasında sorunun çözümlenebilmesi için elle tutulur, doyurucu somut bir öneri alınamadığından dolayı belediyelerde örgütlü sendikalar Dev-İş, BES ve Mağusa Türk Genel-İş, tüm belediye başkanlarına konunun yeniden değerlendirilip yol haritasının belirlenmesi için toplantı çağrısı yaptı.”

Dev-İş Başkanı Aşam, toplantının bugün saat 14.30’da Merkez Lefkoşa’da yer alacağını belirtti.