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Belediyelerde yaşanan maaş krizi aşıldı

Devlet katkı payı yattı belediyelerde maaşlar ödeniyor...

02 Kasım 2021 Salı 12:40
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Belediyelerde yaşanan maaş krizi aşıldı
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Devlet katkı payının yatırılmamasından dolayı belediyeler maaşları zamanında ödeyemedi. Bazı belediyelerin maaş ödemesinde sorun yaşamadığı öğrenilirken, bazı belediyelerin de borçlanarak maaş ödemesi yaptığı ifade edildi.

Elde edilen bilgilere göre şu ana kadar Gönyeli, Dikmen ve Yeniboğaziçi Belediyeleri sorunsuz bir şekilde maaş ödemesi yaptı. Lefke ve Güzelyurt Belediyelerinde de maaşlar ödendi.

Belediye çalışanlarının örgütlü olduğu sendika Dev İş bugün mesai sonuna kadar süre tanımış, katkı payının yatmaması durumunda yarın belediyelerde örgütlü olan diğer sendikalarla birlikte eyleme gidileceğini açıklamıştı.

Devlet katkı payının bugün öğlen saatlerinde yatmasıyla belediyelerde yaşanan maaş krizi aşıldı. Maaşların bugün ve yarın ödenmesi bekleniyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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