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Belediyeleri Batıranlar, Belediyeleri Kurtarmaya Çalışıyor!

Fırat Borak'ın köşe yazısı...

13 Nisan 2022 Çarşamba 09:36
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Belediyeleri Batıranlar, Belediyeleri Kurtarmaya Çalışıyor!

Öyle bir duruma koydular ki halkı, hayretler içinde susa kaldılar. Çünkü yaşanan süreç, her saniye kaos yaratıyor.

Belediyeler Reformu adı altında dayatılan saçma maddelerin ortaya çıkmasından sonra, emekçi kesim sokağa indi.

Çünkü yazılanlar, yenilir yutulur cinsten değil.

Bazı Belediye Başkanlarına kıyak emeklilik, toplu sözleşmelerin iptali, geçici işçilerin durumunun havada kalması, tüm taşınır taşınmazların devri, borçların yeni tüzel kişiliğe devri gibi dayatma maddeler var.

Bu maddelerin kabul edilmesi imkansızdır.

Ve daha önce söylediğimiz gibi, değişmesi gereken 51/95 Belediyeler yasasıdır. Bu yasa değişmeden, Reform adı altında alelacele saçmalıklar yapmanın hiçbir anlamı yoktur.

Ben yaparım olur mantığının kimseye faydası olmaz.

Komitede başka, sokakta başka konuşan ve hiçbir dik duruşu olmayan kişilerin ülkeye yön vermeye çalışmasının sonucu budur.

Yaptıkları pislikleri temizlemek için yasa çıkaranlar, hırsızlıklarını örtbas etmeye çalışanların ekmeğine yağ sürmenin bize faydası yoktur.

Yönetemediniz, batırdınız, soydunuz, hak yediniz. Şimdi de kendi çıkarlarınız doğrultusunda siyasi manevralar yapıyorsunuz.

Reform bilirkişilerin bilimsel raporları çerçevesinde mi yapılmalı, yoksa Belediyeleri bu duruma sokanların öncülüğünde mi?

Yahu arkadaş Belediyeyi batıran sen, borca sokan sen, peşkeş çeken sen, soyan sen, Reform yapacak olan da sen. Böyle bir dünya var mı ya.

Sus payı dağıtarak Reform mu olur? Hayatınız, yalan dolan ve sahtekarlık üzerine kurulmuş.

Rahmetli Eski Cumhur Başkanı Rauf Raif Denktaş’ın çok güzel sözü vardır. ‘’ Hayatta hiçbir zaman yalpalanmayacaksın, düşüncelerinde bir ileri bir geri adımlar atmayacaksın, her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın.’’

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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