Belediyelerin Birleştirilmesi!

İlk konuşulmaya başlandığı günden bugüne kadar, bazı bölgelerde birleşmenin hiçbir fayda sağlamayacağı, hatta Karpaz gibi bölgelerde daha fazla kaosa yol açacağını savundum.

Bölgenin sosyal gerçeklerinin yanı sıra, iki Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumlar da, bu birleşmenin ne kadar sıkıntı yaratacağının en büyük göstergesidir.

Alacağı katkı payını, ben bilirim kafasıyla ahkâm kesenlerin banka borçlarına kesilen bir Yeni Erenköy Belediyesi gerçeği var. Bu da yetmezmiş gibi, piyasaya bırakılan milyonlarca TL borçlar var. Yeni çıkanlar da cabası.

Dipkarpaz Belediyesi ise maaş ödeme, öz kaynakları ile az da olsa yatırım yapma konusunda kendi yağında kavruluyor diyebiliriz.

Biri çıksın bana, birleştirme saçmalığını tekrar tekrar anlatsın arkadaş!

Benim istediğim cevap şu: Niyetiniz; daha verimli, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak mı, yoksa tüm kaynakları bitirdiğiniz, yağmaladığınız, batırdığınız, dibe vurduğunuz pislikleri kapatmak mı?

Ben cevabı biliyorum da, bir de sizden duyalım.

Halkımıza da açık çağırımdır; sakın risk almayın ve oyuna gelmeyin. Bu süreç, yeni bir oluşumla asla ama asla sürdürülemez. Yapılmak istenen, kaos ortamını daha da büyütmek ve oluşacak boşluktan kendilerine pay çıkarmaktır.

Tecrübe, irade, dik duruş, birlikte hareket etme ile bu işin içine girilmelidir.

Aralık sonunda yapılacak seçimin hemen sonrasında 13. Maaş ve normal maaşlar için kaynak gerekecek. Araçlar iş yapamaz durumda olmakla birlikte, bazı alacaklıların mahkemeye başvuracağı konuşulmaya başlandı bile.

Kaosu yaratanlar oturmuş, keyifle bu durumu izliyor. Ateşten gömlek giyenler ise yapılan pislikleri temizlemenin derdinde.

Karpaz bölgesi, ülkemizin en önemli bölgelerinden biridir. Burada yaşanacak olan ufak bir kaos, ekonomik ve sosyal sıkıntının tahribatı uzun süreler hissedilir.

Yeni oluşturulması planlanan Belediyenin yanlış ellerde, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yönetilmesi demek, önümüzdeki 20 yılın heba edilmesi demektir. Bilinçli her kesimin sahaya inip, bu oyuna izin vermemesi gerekir.

Birleştirme kaos yaratacaktır. Ve bu kaosu ortadan kaldıracak tek yol; ortak akıldır. Bu süreçte, ortak akıl ile yola çıkacak olan kim varsa, sahip çıkmak hepimizin görevidir.

Unutmayın! Başka Karpaz YOK!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.