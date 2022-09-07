Anayasa’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak, ilan edilen “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa”, Cumhuriyeti Meclisi'nin 24 Ağustos tarihli sekizinci olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Resmi Gazete'de
“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmasının ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
07 Eylül 2022 Çarşamba 17:41
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