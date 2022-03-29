Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili komite toplantısı sürüyor

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın gündemde olduğu Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısı devam ediyor.