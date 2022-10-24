Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

"Belediyelerin çok daha hızlı hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı

24 Ekim 2022 Pazartesi 18:07
12 Okunma
"Belediyelerin çok daha hızlı hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır"



“Belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümü konusunda en büyük adım atılmış; belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Ana Muhalefet CTP tarafından açtığı davayı karara bağlayarak 25 Aralık'ta 18 belediyeyle seçime gidilmesi yönünde karar üretmiştir.

Yüce Meclis tarafından kabul edildikten sonra onayıma sunulan bahse konu yasa, her yasada olduğu gibi gerek kendi hukukçularımın gerekse Başsavcılığın görüşü alınarak hukuka uygunluğu teyit edilip tarafımca imzalanmış ve Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin bu son kararını, bugüne kadar üretilen tüm kararlarda altını çizdiğim şekilde saygıyla karşılıyorum. Üretilen bu karar özelinde, Anayasa Mahkemesi, doğru bir karar üretmiştir.

Halkımızın iradesinin temsili Yüce Meclis’imiz tarafından üretilen tarafımca onaylanan ilgili yasayla belediyelerimizin yapısal sorunlarının çözümü konusunda en büyük adım atılmış; direkt olarak kentsel ihtiyacın karşılandığı, halka en yakın idari yönetim organları olarak kabul edilen, halkla iç içe kurumlarımız olan belediyelerin çok daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesinin yolu açılmıştır.

Daha önce altını çizdiğim gibi, belediyelerin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak bu yasayla sayıca fazla olan belediyelerin fiziki ve beşeri olanakları birleştirilerek halka daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesi sağlanacaktır.

Ortak hedefimiz; belediyelerin, günün koşullarına ve halkın beklentisine cevap verebilmesi olmalıdır. Bu düşüncelerle Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararın halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ilgili yasaya emek veren her bir milletvekili ve bürokratı tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Halkımıza günün koşullarına uygun, etkin hizmet verilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemenin bu denli geciktiği bir ortamda, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün yasalaşan tasarıyla birlikte belediyelerle ilgili reform çalışmalarının ivedilikle yaşam bulacak olması; yerel yönetimlerin, dolayısı ile direkt olarak halkımızın lehine önemli bir kazanımdır.

Belediyelerimizi geliştirerek denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasına imkân sağlayacak bahse konu yasayla yerel yönetimlerimizin kendi sorumluluğunu yerine getiren özerk kuruluşlar olmasını sağlamak, temel hedefler arasındadır.

Belediyelerin mali açıdan da sürdürülebilirliğini sağlayarak var olan hukuki sorunları çözebilmesine olanak tanıyacak, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın yaşama geçmesine katkı koyan tüm milletvekillerine ve bürokratlara teşekkür ederim.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarAnayasa Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O karar Resmi Gazete 'de yayımlandı!
O karar Resmi Gazete 'de yayımlandı!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
BU YAZIYI ÇOCUKLAR OKUMASIN… 
BU YAZIYI ÇOCUKLAR OKUMASIN… 










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim