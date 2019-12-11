Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalanmaya devam ediyor.

Geçen hafta Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi ile; dün de Vadili Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi ile protokol imzalandı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, konuyla ilgili açıklamada, borcu olan diğer belediyelerle ilerleyen günlerde de benzer protokoller imzalanmaya devam edileceğini belirtti.

(BRT/TAK)