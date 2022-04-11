Belediyelerle ilgili yasal düzenlemeler görüşülecek

Siyasi parti başkanları düzeyinde yapılacak toplantıda, geçen perşembe günü, Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlanan ancak yaşanan gerginlik sonrası askıya alınan belediyelerin birleşmesine ilişkin yasal düzenleme konusunda bir uzlaşı zemini aranacak.

Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, belediyelerin birleşmesine ilişkin düzenlemeyi görüşmesi beklenen İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin yarın toplanmayacağını, düzenlemeyle ilgili bir yol haritası belirlenmesi amacıyla siyasi parti başkanlarının bir araya geleceklerini açıkladı.

Partisinin tavrının belediyeler reformunun yerel seçim öncesinde yapılması konusunda “net” olduğunu yineleyen Berova, bu doğrultuda yapılacak önerilere açık olduklarını söyledi.

“PARTİ BAŞKANLARI, YOL HARİTASI BELİRLEMEK İÇİN BİR ARAYA GELECEK”

Berova, geçen perşembe, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele almak üzere toplandığını hatırlatarak, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin madde madde görüşülmeye geçildiği esnada bazı olaylar yaşandığını ve akabinde siyasi parti başkanlarının istişarelerde bulunarak bir uzlaşı zemini bulunması için oturumu kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Berova, “Bu vesileyle gerekli hazırlıklar yapıldı. Yarın siyasi parti başkanları düzeyinde bir toplantı yapılacak. Başkanlar, bir yol haritası çıkacak mı konusunu görüşecekler” dedi.

“ÖNERİLERE AÇIĞIZ. AÇIK OLMADIĞIMIZ KONU PAKET OLMADAN YEREL SEÇİMLERİN YAPILMASIDIR”

UBP Milletvekili Berova, “Parti olarak bu (belediyeler) reform mutlak suretle gereklidir diyoruz; bu yapılmadan da bir yerel seçim yapılması ve dört yıl daha, ülkeyi, bu yerel yönetimler sistemi ile yürütmeye karşıyız” dedi.

“Umarız yarın yapılacak toplantıda bir yol haritası belirlenir ve böylelikle bu işlemleri, uzlaşı ile, yerel seçimler öncesi sonuçlandırabileceğimiz bir durum ortaya çıkar” diyen Berova, şöyle devam etti:

“Bizim net olarak istediğimiz ve tavrımız; bu reform yapılmadan yerel seçimlere gidilmemesidir. Bu ülkenin, 28 sürdürülemeyen belediye ile bir yerel seçime gitmesini engellemektir... Bu süreç içerisinde bunu baz alacak önerilere de açığız. Açık olmadığımız konu; reform paketi olmadan yerel seçimlerin yapılmasıdır.”

Berova, siyasi parti başkanları düzeyindeki toplantının saatinin henüz netleşmediğini, toplantı saatini parti başkanlarının belirleyeceğini kaydetti.

Toplantının Cumhuriyet Meclisi’nde yapılması bekleniyor.

Komitenin geçen perşembe günkü oturumunun “uzlaşı zemini” bulunması amacıyla kapatılması üzerine, Cumhuriyet Meclisi önünde, belediyelerle ilgili yasal düzenlemelere karşı bazı belediye çalışanlarının başlatmış olduğu eylem ve belediyelerde örgütlü sendikaların tüm belediyelerde süresiz greve gitme kararı askıya alınmıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumartesi günü, belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında Meclis’teki siyasi partilerin başkanı ve temsilcilerini toplantıya çağırarak, halkın bir reform beklentisi içerisinde olduğunu ifade etmiş ve halka daha iyi hizmet verilebilmesi için bu konuda en kısa sürede bir uzlaşı sağlanması temennisini dile getirmişti.