Belki de hayatta olmayanlara maaş ödüyoruz!

Bu kişilerin Sosyal Sigortalar Dairesi’nden maaş almaya devam ederken hayatta olup olmadıklarının bile net bir şekilde bilinmediğini kaydeden Yeltekin, dünyanın hiçbir yerinde çalışma izni ile çalışan kişilere o ülkede emeklilik hakkı verilmediğini anlattı.

Yeltekin, “Şu anda ülkede çalışma izni ile çalışan 40 bin kişi olduğunu düşünün. Bunlar emekli olup ülkelerine gittiğinde emeklilik maaşı ödenmeye devam edecektir. Bu da Sosyal Sigortalar Dairesi’ni zora sokacaktır” dedi. Yeltekin, ülkeye çalışma izni ile gelip çalışan ve ardından emekli olan kişilerin ülkelerine döndükten sonra hayatta olup olmadığının kimin tarafından araştırıldığını sordu ve bunun hangi apostil(belge onay sistemi) altında yapıldığının da yanıtlanması gerektiğini belirtti.

Çok uzak ülkelerden gelen çalışma izinliler olduğuna dikkat çeken Yeltekin, hiçbir ülkede yabancı iş gücüne emeklilik hakkı verilmediğini ifade etti.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulunmadığını kaydeden Ali Yeltekin, “Dünyanın bütün ülkeleri yabancı iş gücünü sınırlı getiriyor” şeklinde konuştu.

“Ciddi endişelerimiz var”

Ülkedeki sistemin, emeklilik hakkı kazananlara gelen apostilli kağıt doğrultusunda ödeme yapmak şeklinde olduğunu ifade eden Yeltekin, şunları anlattı: “Bu evraklar sahte de olabilir. Bunu kim kontrol ediyor?Bizde sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin apostili kabul edilebilir. Çünkü bunu kontrol edebiliriz. Ancak Kırgızistan’dan gelen birinin apostilini kontrol edemeyiz. Bu konuda da ciddi endişelerimiz var.Uzak ülkelerde yaşayan insanların hayatta olup olmadığını nasıl bileceğiz?Nasıl bu insanlara maaş ödemeye devam edeceğiz? Bu ciddi bir sorundur. Bu konuda endişe içindeyiz”.

“Beyaz kimlik verilebilir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınan bir ülke olmadığını hatırlatan Yeltekin, bu nedenle de Türkiye üzerinden yapılan işlemlerle bunun kontrol edilebildiğini ifade etti. Yeltekin, bu nedenle de apostilin olmazsa olmaz olduğunu belirtti ve “Sigortanın şu anda kontrol mekanizmasının zayıf olduğu bir gerçektir. Eğer yabancı biri ülkede 30 sene çalışacaksa ona beyaz kimlik verilmesi gerekir” dedi.

“40 bin yabancı iş gücünün emeklilik maaşı Sosyal Sigortalar Dairesi’ni zora sokar”

Ali Yeltekin, ülkede çalışan 40 bin yabancı iş gücünün emekli olması durumunda Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bu kişilerin emeklilik maaşını nasıl ödeyeceğini sorarak, “Bu konuyla ilgili sınırlamalar getirilmelidir. Aksi takdirde yabancı iş gücünü sınırlamazsak ülkede ciddi bir mağduriyet yaşanacak” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Gazetesi