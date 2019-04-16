Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde bu akşam “Tango & Beyond Konseri” var.

15.’si düzenlenen Festival, Cumhurbaşkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone, Rocks Hotel ve Deniz Plaza’nın ana sponsorluğunda, Major Group, Bellapais Gardens, Kybele Turizm ve Huzur Ağaç’ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor, Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

11 Nisan’ da dünyaca ünlü şef Josef Suilen’ in yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Konseri ile başlayan 15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali bu akşam gerçekleştirilecek Tango & Beyond Konseri ile devam edecek.

Dünyaca tanınmış Arjantinli besteci ve piyanist Juan Maria Solare ve müzik kariyerini Danimarka’da sürdüren piyanist Selma Hande Gade’nin 4 El Piyano performansı olarak gerçekleştirilecek Tango & Beyond Konseri’nde, Rodriguez La Cumparsita, Piazzolla Libertango, Necdet Koyutürk Papatya gibi çok sevilen Tango eserlerinin yanısıra Solare, Arolas, Salgan, Cosentino’ nun Tango eserleri, , Granados’un Andaluza, S. Stravinsky’ nin Fughetta ve Fazıl Say’ ın Winter Morning in İstanbul eserleri de seslendirilecek.

Festival 20 Nisan akşamı, ünlü oyuncu Meltem Cumbul ve ünlü piyanist Emre Yavuz’un yer alacağı George Sand & Chopin gösterisi ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’nda yer alan konserler saat 20.30’da başlıyor.

Biletler Deniz Plaza’lar, Dome Hotel, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser girişlerinden temin edilecek. Onlaine Bilet: biletfest.com’ da.

(BRT/TAK)