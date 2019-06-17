Bellapais Müzik Festivali’nin kapanışında muhteşem konser

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konserinde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyonu Devlet Opera Sanatçıları da sahnede olacaklar.