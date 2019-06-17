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Bellapais Müzik Festivali’nin kapanışında muhteşem konser

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin kapanış konserinde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyonu Devlet Opera Sanatçıları da sahnede olacaklar.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:42
Bellapais Müzik Festivali’nin kapanışında muhteşem konser

Konser halka açık ve ücretsiz olarak 21 Haziran saat 20:30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecektir. Konserde M.GLINKA, V.MONTI, A.PRYOR, F.LIZST, G.BIZET, G.PUCCINI, W.A.MOZART, G.F.HANDEL, G.VERDI, K.ALIRIZA BEY, N.CELAL ANDEL, ANONIM VE KAMRAN AZIZ eserleri icra edilecektir.

Konser bilgileri ve konserde yer alacak sanatçı listesi aşağıdaki gibidir:

ŞEF:Levent TÜRKEL

SOLİSTLER:
Tuğrul Enver TÖRE(Bariton)
Sermin DİKMEN TÖRE(Soprano)
Gökçe Nur SEMERCİ(Soprano)
Samed KAHREMAN (Kontrtenor)
Nihat AĞDAÇ (Keman)
Günay TUZKAYA (Piyano)
Emre BERBERGİL (Trombon)

ORKESTRA:
Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Bellapais Müzik Festivali’
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