Bellapais Müzik Festivali’nin kapanışında muhteşem konser

Konser halka açık ve ücretsiz olarak 21 Haziran saat 20:30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecektir. Konserde M.GLINKA, V.MONTI, A.PRYOR, F.LIZST, G.BIZET, G.PUCCINI, W.A.MOZART, G.F.HANDEL, G.VERDI, K.ALIRIZA BEY, N.CELAL ANDEL, ANONIM VE KAMRAN AZIZ eserleri icra edilecektir.
Konser bilgileri ve konserde yer alacak sanatçı listesi aşağıdaki gibidir:
ŞEF:Levent TÜRKEL
SOLİSTLER:
Tuğrul Enver TÖRE(Bariton)
Sermin DİKMEN TÖRE(Soprano)
Gökçe Nur SEMERCİ(Soprano)
Samed KAHREMAN (Kontrtenor)
Nihat AĞDAÇ (Keman)
Günay TUZKAYA (Piyano)
Emre BERBERGİL (Trombon)
ORKESTRA:
Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası
(BRT/MAIL)