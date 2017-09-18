Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Bellapais yeni çehresine kavuşacak

Beylerbeyi’nde yapılacak kaldırım, altyapı düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı...

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:40
Bellapais yeni çehresine kavuşacak

Girne Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Beylerbeyi’nde (Bellapais) 4 etapta yapılması planlanan kaldırım, altyapı düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili dün halka açık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bellapais Manastırı’nda yapılan toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda köyün girişinden manastırın yanındaki otoparka kadar olan güzergahta yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verilerek, vatandaşın görüş ve önerileri alındı. Girne Belediyesi Tasarım Stüdyosu Sorumlusu Ali Yapıcıoğlu, yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

GÜNGÖRDÜ: “OTANTİK DOKUYA UYGUN DÜZENLEME YAPILACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, kentteki yoğunluğun artmasıyla yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi konusunda belediyenin ciddi çalışmalar yapmakta olduğunu ifade ederek, ülkenin en önemli turizm bölgelerinin başında gelen Beylerbeyi’nde köyün otantik dokusunda uygun olarak yeniden düzenlemeye gidileceğini söyledi. 

Nidai Güngördü, kentin her parçasına dokunmak zorunda olduklarını belirterek, “Her dokunduğumuz kısmı da bilimsel, teknik ve güzel şekilde dizayn etmemiz gerekir” dedi.

PROJE NELERİ İÇERİYOR?

Açıklamaya göre proje, köyün girişinden manastırın yanındaki otoparka kadar olan güzergahta mevcut asfaltın doğal taş ile kaplanmasını, elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınmasını, yağmur suyu ve içme suyu şebekesinin yenilenmesini içeriyor. Yapılacak araştırma ile analiz sonuçlarına göre binaların dış cephelerinde restorasyon ve güzelleştirme çalışması yapılacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim