Bellapais yeni çehresine kavuşacak

Girne Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Beylerbeyi’nde (Bellapais) 4 etapta yapılması planlanan kaldırım, altyapı düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili dün halka açık bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bellapais Manastırı’nda yapılan toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda köyün girişinden manastırın yanındaki otoparka kadar olan güzergahta yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verilerek, vatandaşın görüş ve önerileri alındı. Girne Belediyesi Tasarım Stüdyosu Sorumlusu Ali Yapıcıoğlu, yapılacak olan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

GÜNGÖRDÜ: “OTANTİK DOKUYA UYGUN DÜZENLEME YAPILACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, kentteki yoğunluğun artmasıyla yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi konusunda belediyenin ciddi çalışmalar yapmakta olduğunu ifade ederek, ülkenin en önemli turizm bölgelerinin başında gelen Beylerbeyi’nde köyün otantik dokusunda uygun olarak yeniden düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Nidai Güngördü, kentin her parçasına dokunmak zorunda olduklarını belirterek, “Her dokunduğumuz kısmı da bilimsel, teknik ve güzel şekilde dizayn etmemiz gerekir” dedi.

PROJE NELERİ İÇERİYOR?

Açıklamaya göre proje, köyün girişinden manastırın yanındaki otoparka kadar olan güzergahta mevcut asfaltın doğal taş ile kaplanmasını, elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınmasını, yağmur suyu ve içme suyu şebekesinin yenilenmesini içeriyor. Yapılacak araştırma ile analiz sonuçlarına göre binaların dış cephelerinde restorasyon ve güzelleştirme çalışması yapılacak.