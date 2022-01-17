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BELSEN ile KSTU arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası ile Üniversitemiz Rektörlüğü Arasında Protokol İmzalandı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 12:44
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BELSEN ile KSTU arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası ile Üniversitemiz Rektörlüğü Arasında Protokol İmzalandı.

Bununla birlikte bir ilk Gerçekleşti, imzalanan protokolde BELSEN’e bağlı bütün Belediyelerde’ki Belediye Meclis Üyeleri eş ve çocuklarıda ayni indirimlerden faydalanacaklardır..

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) ile Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası arasında Poliklinik ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Alanında Tanı, Tedavi ve Araştırma İşbirliği Protokolü İmzalandı. İmza töreni Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ’nde gerçekleşti.

Protokol,Sendika Genel Başkanı Sayın Fikret Keleş ve Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim Levent TANER tarafından imzalandı. Protokolün amacı, Kıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası (BELSEN) ile Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) işbirliğinde Diş Hekimliği alanındaki tanı ve tedavilerde kurumun idari personellerine indirimli sağlık hizmeti sunmak, ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve ihtiyaç halinde bilimsel toplantılar düzenlemektir.

Bu işbirliği’nin gerçekleşmesi konusunda bizlere destek veren Üniversite rektörlüğümüze teşekkür ederiz.

Fikret KELEŞ

Genel Başkan

Son Güncelleme: 17.01.2022 14:04
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKıbrıs Türk Belediye Çalışanları Sendikası
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