"Tamamen bir komplo"

Yaşananlarla ilgili “tamamen bir komplo” diyen Sucuoğlu, belli bir adayın yakınlarının “Hazırlanın çok şey olacak” dediğine işaret ederek, “Zaten süreç ve gidişat da bunu destekliyor. Önce Ersan Bey, sonra oklar bize döndü. Kursaklarında kaldık. Yapılan çok çirkin ve terbiyesizce. Yazanlar da çizenler de oynayanlar da belli... Eğer iki kişi, telefonda 25 konuşma yaparsa anlamlıdır” dedi.

"Bu olayı eşime bile söylemedim"

Kurultayın düzgün ve kendilerine yakışan şekilde olmasını istediklerini ifade eden Sucuoğlu, “İş karıştırıldı, senaryo çizildi” dedi. Video ile ilgili kendisine bilgi veren kişileri kovduğunu belirten Sucuoğlu, “Bu olayı eşime bile söylemedim. Birçok insan bu olayı biliyordu. Kimse söylemedi yok saydı, unuttu” dedi.

"Bu insanlar, artık partide olmayacak”

Geçen defaki kurultayda da farklı olaylar olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, “Bu insanlar, artık partide olmayacak. Dünden beri efendilik kalktı. Faiz Bey, bu defa söyleyip karşınızda duracak. Elimizde bir sürü şey var. Çirkef atmadan anlatıyoruz” dedi.

“Ben bu kadar mı aptalım?”

Yaşanan süreçle ilgili ifadelerini sürdüren Sucuoğlu, “Sucuoğlu’nu patlatacağız yazıları var. Nasıl bir terbiyesizliktir? Bütün anketlerin hepsinde açık ara gidiyoruz. Ben bu kadar mı aptalım yüzde yüz kazanacağım bir noktada yüzde 15-16’lık destekle devam eden arkadaşımı hedef alacağım? Olay çok ters” dedi.

Videoda yer alan kadının polise ifade verdiğini, tutuklanmadığını, dışarıda geçen sürede kadının ne direktif aldığına ve kimle temas ettiğin bakılacağını belirtti.

“Yargı etrafında tezgah kuruldu”

Yargı ve polisin görevini yaptığını; fakat yargı etrafında bir tezgah kurulduğunu ileri süren Sucuoğlu, “İnsanlar, Dr. Faiz Sucuoğlu’nun kim olduğunu biliyor” dedi.

“Partide kavga yaratanların bu partide yeri yok"

“ UBP’nin ensesinden düşün” diyerek, bazı parti üyelerine seslenen Sucuoğlu, "Bu insanların partide yeri olmayacak. Partide kavga yaratan insanların yeri bu partide yok. Bir menfaat çetesi var. Bu çeteden kurtulacağız. Kurultay sonrası gereği yapılacak” dedi.

“İlk turda kurultay biter”

Kurultayla ilgili de konuşan Sucoğlu, kurultayın ilk turda biteceğinin görüldüğünü belirtti. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanının böyle bir karar üretmesi; aritmetik olarak UBP görülüyor. Genel başkan olması halinde teknokrat bir hükümet düşünmediğini ifade eden Sucoğlu, parti içerisinde de hukukçulardan oluşan 10-12 kişilik bir ekibin kurulacağını ve parti tüzüğünü ele alacağını söyledi. Sucuoğlu ayrıca, örgütsel yapılara destek verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası