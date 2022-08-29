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"Ben herkesin adayı olarak yola çıkıyorum"

CTP Milletvekili ve Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sıla Usar İncirli, adaylığının ardından sol cenahta başlayan tartışmaları yatıştırıcı yorumlar yaptı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:36
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"Ben herkesin adayı olarak yola çıkıyorum"


Radyo Mayıs’ta konuşan İncirli, adaylığı ile ilgili polemiklerin hatırlatılması üzerine “Çok üzüldüm. Üzülerek takip ediyorum. UBP’nin rakibe ihtiyacı kalmıyor böyle yaptıkça...” dedi.

Babası, CTP’nin Efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat’la ilgili, manidar bir çocukluk anısını paylaşan İncirli, “ Çok küçük yaşta, babamdan başak nedir? CTP nedir? CTP bayrağı nedir diye öğreniyordum. Bir gün eve geldim. Kutular içinde, başka partinin kırmızı bayraklarını gördüm, Üzerinde beyaz güvercin vardı. TKP yazıyordu. Babama “Biz CTP’yiz niye başka parti bayrağı evde var” diye sordum. Babam da bana “kızım bu seçimlerde biz beyaz güverciniz. Beyaz güvercini destlekleyeceğiz demişti. Sayın Akıncı’nın belediye seçimleriydi. CTP’nin güçlü desteği ile seçim kazanılmıştır” diye hatırlattı.

Sıla Usar İncirli, “Zaman zaman ittifaklar olur, bazen olmaz. Bunlara çok takılmadan ilerlemek lazım. CTP’nin emeği var. Kimse CTP’ye sen aday çıkarma diyemez, CTP’nin emeğini görmezden gelemez. Aday çıkaracağımızı söyledik. Kimse üzerinde tahakküm kurmayız, kimse de bizim üzerimizde kuramaz. CTP, Kutlay Erk seçimini 100 oyla kaybetmişti. Bunları konu yapma zamanı değil. Emeğe saygı, solun temel felsefesidir. Biz saygı gösteriyoruz, onlardan saygı bekliyoruz. Birikim ve emeğimize saygı, kararımıza saygı bekliyoruz. Bu tartışmalar hızlıca bitmeli. Ben herkesin adayı olarak yola çıkıyorum” diye ekledi.

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