Ben insanım, ben gencim, ben kadınım, ülkeme katkıda bulunabilirim. Gerçekleştirdiğim başarıların sonrasında bana verilecek en büyük ödül ise alkıştır.

Kadın girişimciler, toplumda sürdürülebilir bir kalkınma için hayati önem taşıyor.

Kadın yönetici olmanın her sektör de zorluğu olduğunu ancak farklı bakış açıları getirmek adına avantajlı olabileceğini belirtmek isterim.

İş hayatına farklı bir bakış açısı getiren, üreten ve ürettikçe kazanan, kazandıkça ekonomiye ve toplumun her kesimine olumlu faydalar sağlayan, toplumsal yaşamda güçlüklere karşı direnerek ve kararlılıkla yollarına devam eden birçok kadın girişimci var.

Üreten kadınlar her alanda varlar ve tüm koşullara rağmen var güçleriyle üretmeye devam ediyorlar. Bu üretimi iyiden iyiye büyütmek adına, kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve onların çok yönlü bir desteğe ihtiyaç duyduklarını siz okuyucularıma belirtmek isterim.

Kadınlarımızın, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmeyi ve dünyada her kadın için eşit yaşam hakkını sağlamaya yönelik bir sosyal fayda yaratabilmeyi istememdir.

Bir kadının ürettiği ürünler ile ülkemizde ve dünyanın her köşesinde pazarladığını ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmiş olmayı hayal ediyorum. Gelecek yıllardaki hedefim, üretimimiz olan ürünler ile ülkem de ve ulaşabileceğimiz en fazla noktada erişimi sağlamak ve ihracatımızı arttırarak daha fazla ülke pazarına erişebilmektir.

Üretken olmak, takdir görmek ve kazanç elde etmenin yanı sıra son derece mutlu olmak gerekiyor. Zor hayat koşulları altında, başarılarımızı alkışlayan ellerin artmasını hayal ediyorum.

Girişimcilik sektörü her ne kadar bir kadın için zor olsa da, her gün yılmadan çok daha iyisini yapacağım.



Tüm okuyucularıma sevgiler…