"Ben sen'im" oyunu yarın akşam

Geçitkale Belediyesi Engelli Meclisi’nin hazırladığı “BEN SEN’İM” adlı tiyatro oyunu yarın akşamı saat 20.30’da izleyicilerle buluşuyor.

Perşembe akşamı da aynı saatte tekrarlanacak gösterim, Geçitkale Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Leyla Ulubatlı'nın yazıp yönettiği oyun öncesinde yarın akşam 19.30'da sergi de açılacak.

ÖZTAŞ

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş yaptığı açıklamada, belediyeciliğin yol, kaldırım, asfalt ve temizlik yapmaktan ibaret olmadığını, doğumdan ölüme kadar her alanda tüm insanların ihtiyacını karşılaması gereken bir kurum olduğunu belirtti.

Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmak yolunda birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Öztaş, KKTC’de ilk defa bir belediye bünyesinde Engelliler Meclisi kurduklarını vurguladı.

Öztaş şöyle devam etti:

“Farklılıklarımız olabilir ancak gönüllerimiz bir olduğu müddetçe başarmamamız için hiçbir neden yok. Bu beldeyi özel gereksinimliler için daha kolay yaşanabilir bir belde yapmak konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Unutmamalı ki her birey gelecekte potansiyel engellidir.

Dünyada yaşam eşitliği olmasa da, dünya nimetlerinden yeterince yararlanamayan, herkesin yapabildiği şeyleri yapamayan veya destekle başarabilen bu kişilere el uzatmak hepimizin gönül borcu olmalıdır. Bizler onları çok seviyoruz, kardeşlerimizi bir nebze de olsa sosyal yaşama katabilirsek, bir şeyleri başarmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız.

“YÜK DEĞİL FIRSAT KAPISI”

Bazen sadece durumun farkında olmak bile ciddi bir mesafe kat etmek anlamına gelecektir. Unutmamak gerekir ki özel gereksinimli bireyler toplum üzerinde bir yük değil tam tersine yardımlaşmanın tesisi için fırsat kapısıdır. Onlara yardım etmek çok zor değil, bazen onlara ayrılan park alanını işgal etmemek bile yeterlidir aslında…”