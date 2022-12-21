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Benan: Bize destek olacağınız yerde köstek oluyorsunuz

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla AKM’de düzenlenen anma programı etkinliğinde zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2022 Çarşamba 14:00
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Benan: Bize destek olacağınız yerde köstek oluyorsunuz



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı şehit kabirlerinin ödeneğini kesmekle suçlayan Benan, 'sizler nasıl milliyetçisiniz?' diye sordu. 

İşte Benan'ın o açıklamaları:

"Yıllardır Cumhurbaşkanlığı ödeneğinden ödenen şehit kabirlerinin ücretleri şimdiki Cumhurbaşkanı tarafından ödenmeyeceği bizzat kendisi tarafından bizlere söylendi. Vatan, millet sözcüklerini dilinden düşürmeyen Cumhurbaşkanından bunu duyunca hayretler içinde kaldık.  Bunu şehitlerimize ne Mehmet Ali Talat ne Derviş Eroğlu, ne de Mustafa Akıncı yaptı. Bu tür ödenekler geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından makbuz karşılığı ödenirken sayın Tatar ödemeleri durdurdu. Şehitlerimizin kabirlerini yaptırmıyor. Bu işler yürekle olur, vicdanla olur." 

Konuşmasının devamında "Sizler nasıl milliyetçisiniz?" diye soran Benan,yaşanan bu duruma inanmanın mümkün olmadığını belirterek, şehitler için ne yaptığınızı yüksek sesle kendinize sorun dedi. 

"Bize destek olacağınız yerde köstek oluyorsunuz"

"Şehitlerimiz için nutuklar sallamayın" diyen Benan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle milli günlerde ve şehitleri anma törenlerinde… şehit isimlerini ve onlara ne kadar önem verdiğinizi söylemeyin. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. İnsanların gözlerinin içine baka baka daha fazla yalan söylemeyin. Bizler dernek olarak bunu yapmak görevimiz olmadığı halde gönüllü olarak yapıyoruz. Vicdanımız olduğu için yapıyoruz. Sizlerin yapması gerekenleri dernek olarak bizler yapıyoruz. Bize destek olacağınız yerde köstek oluyorsunuz. Şehit kabirlerinin parasını ödeyemeyecek kadar fakir bir cumhuriyet yarattınız. Yazık sizlere Şehitler üzerinden siyaset yapanlar şehidin kabrini yapmaya gelince ortadan kayboluyorlar. 

KKTC görmedi, Büyükelçi şehit kabirlerine sahip çıktı

Konuyla ilgili TC Büyükelçiliği ile görüştüklerini dile getiren Benan, "Şehit kabirlerinin yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne başvurduk. Hiçbir sorumluluğu olmayan büyükelçi KKTC devletinin göstermediği duyarlılığı ve vicdanı göstererek bizim ricamız üzerine kabirlerin yapılmasını üstlenmiş ise bugün bizim bu salonda tören yapmamızın hiçbir anlamı yoktur" dedi.

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ŞEHİTAileleriMalulGazilerDernekGürsel BenanAKMŞehitler Haftası
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