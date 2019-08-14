Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Benan katliamların yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, Muratağa-Atlılar Sandallar ve Taşkent katliamlarının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Benan katliamların yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dernek Başkanı Benan yayımladığı mesajda, 45 yıl önce bugün 14 Ağustos 1974 gecesi 16 günlük bebekten, 95 yaşındakine kadar masum ve savunmasız insanların Rumlar tarafından katledildiğini kaydetti.

Benan, Muratağa,Atlılar,Sandallar ve Taşkent’ te katledilen şehitleri rahmetle andı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“45 yıl önce yaşanan bu vahşetlerin çoğunluğu çocuk ve kadının olduğu önce vurularak daha sonrada yakıldığı katliamların insanlık tarihinde ‘yüz karası’ olarak geçmiştir .Bu yaşananların Rum Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA’nın ilk katliamı olmadığını ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığı sürdüğü sürece son olacağını belirtmek istiyorum.

Halkın böylesi acıları bir kere daha yaşamaması, yaşanılan bu olayların unutulmaması gerekmektedir.

Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin huzurunda Allahtan rahmet diler manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Ruhları Şad olsun”
(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Benan Katliamların Yıldönümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Çölleşme Tehlikesine Karşı Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç
Çölleşme Tehlikesine Karşı Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç
Lefkoşa Surlariçi'nde bir apartmanda yangın çıktı
Lefkoşa Surlariçi'nde bir apartmanda yangın çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim