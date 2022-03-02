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Bengihan: 4 kişilik bir aile en az 1400 TL elektrik faturası ödeyecek!

Bengihan, ortalama bir maaşla asgari ücretle çalışan kesimlerin bütçesinin bu yükü kaldıramayacağını kaydetti.

02 Mart 2022 Çarşamba 14:17
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Bengihan: 4 kişilik bir aile en az 1400 TL elektrik faturası ödeyecek!
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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, elektrik fiyatlarına yapılan astronomik zammın kabul edilemez olduğunu belirtti, dört kişilik bir ailenin ortalama 660 kws elektrik tükettiği dikkate alındığında aylık en az 1400 TL’lik elektrik faturası ödeyeceğini açıkladı.

Bengihan, ortalama bir maaşla asgari ücretle çalışan kesimlerin bütçesinin bu yükü kaldıramayacağını kaydetti.

“UBP-DP-YDP Hükümeti her zaman olduğu gibi sorun yaşanan yerlerde akılcı ve kalıcı çözümler üretmek yerine yine faturayı halka ödeterek sorunu erteleme yolunu tercih etmiştir” diyen Bengihan, “ Üç yıl maliyetin altında satış yaparak Elektrik Kurumunu zarara uğratanlar, kurumu milyonlarca lira borçlu duruma düşürenler, yarattıkları enkazın faturasını halka ödeterek sorumluluktan kurtulamazlar” şeklinde konuştu.

Yazılı açıklama şöyle: Çalışanların, emeklilerin dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün büyük oranda gerilediği bir dönemde elektrik fiyatına yapılan astronomik zam kabul edilemez.

250 kws tüketim yapan sadece %7’lik bir kesim olduğu ve dört kişilik bir ailenin  ortalama  660 kws elektrik tükettiği dikkate alındığında aylık en az 1400 TL’lik  elektrik faturası ödeyecektir. Yaz aylarında kavurucu sıcakların yaşandığı ülkemizde klima kullanımının artmasıyla bu rakam 3000 TL’yi bulacaktır. Ortalama bir maaşla, asgari ücretle çalışan kesimlerin bütçesinin bu yükü kaldırması mümkün değildir.  

UBP-DP-YDP Hükümeti her zaman olduğu gibi sorun yaşanan yerlerde akılcı ve kalıcı çözümler üretmek yerine yine faturayı halka ödeterek sorunu erteleme yolunu tercih etmiştir.  Üç yıl maliyetin altında satış yaparak Elektrik Kurumunu zarara uğratanlar, kurumu milyonlarca lira borçlu duruma düşürenler, yarattıkları enkazın faturasını halka ödeterek sorumluluktan kurtulamazlar.

Sınırlı kaynaklara sahip devlet bütçesinden sınırsız teşvikler verilirken, devletin kaynakları yandaşlara peşkeş çekilirken, Kalkınma Bankasından yandaşlara dağıtılan kredilerin %53’ü (748 milyon TL)  geri alınmazken;  Elektrikle ilgili hiçbir yatırım yapılmamış, 21. Yüzyılda hala çevre kirliliğine yol açan   yüksek maliyetli   kirli yakıtla üretim yapılmaktadır.

Devletin yapması gereken, sınırsız teşviklerden yararlananlardan ve haksız  zenginleşenlerden kazandıkları oranında vergi alarak elektrik üretimi ile ilgili  ekonomik ve çevre dostu  yatırımlara kaynak yaratıp  halkın kaldıramayacağı ağır faturaların yükünü hafifletmektir.

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