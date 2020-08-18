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BENGİHAN: “AMACIMIZ BİR DAHA KAPANMAMAKTIR”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 1 Temmuz itibari ile kapıların açılmasıyla birlikte 104 vaka görüldüğünü söyledi. Bu 104 vakanın tespit edilmeden önce toplum arasına karışan ve bulaşmalara neden olan insanlardan olduğunu da söyleyen Bengihan, sendika olarak bu virüsün yayılmaması adına kapılar açıldıktan sonra hükümete bir öneride bulunduklarını da söyledi.

18 Ağustos 2020 Salı 09:50
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BENGİHAN: “AMACIMIZ BİR DAHA KAPANMAMAKTIR”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 1 Temmuz itibari ile kapıların açılmasıyla birlikte 104 vaka görüldüğünü söyledi. Bu 104 vakanın tespit edilmeden önce toplum arasına karışan ve bulaşmalara neden olan insanlardan olduğunu da söyleyen Bengihan, sendika olarak bu virüsün yayılmaması adına kapılar açıldıktan sonra hükümete bir öneride bulunduklarını da söyledi.
    Bir daha kapanmamak için tedbiri elden bırakmama adına ülkeye gelen insanların PCR test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı’nın tespit edip onun gözetim ve denetimi altında tutulacağı bir yerde izole edilmeleri gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Bengihan, “Bu konuda eğer hükümet ülkemizde yaşanan bu virüsün daha da yayılmaması adına bu önerimizi kabul etmezse liman giriş-çıkış kapılarında grev başlatacağımızı söyledik. Bu konuda hükümeti uyardık. Amacımız bir daha kapanmamaktır”.

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