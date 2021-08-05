Bengihan: “Asgari ücretin belirlenmediği yerde eklektiğe zam halk düşmanlığıdır”

KIB-TEK Genel Müdürü Erdoğan, 2019 yılından bu yana elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini ve bu durumun kurumu ciddi bir finans açığına ittiğini belirterek, elektrik fiyatlarında yüzde 30'luk bir zam yapılması gerektiğini, yaptıkları çalışma sonucunda, bu rakamın yüzde 21'inin vatandaş, geriye kalanının ise Maliye Bakanlığı tarafından ödenebileceği yönünde bir öneriyi Bakanlar Kurulu'na sunduklarını belirtirken tepkiler gecikmedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, olası zammının halk düşmanlığı olacağını ifade etti.

“Asgari ücret 6 Bin TL olursa işsizlik olur” söylemlerinin çalışanları baskı altına almakla ilgili bir argüman olduğunu ifade eden Güven Bengihan asgari ücretin artmadığı, komisyonun toplanmadığı bir yerde elektriğe yüzde 30’a varan olası zammın insafsızlık ve halk düşmanlığı olduğunu söyledi.

Kanal t ekranlarında konuşan Bengihan şöyle dedi; "Pahalılığın sebebi zamlardan kaynaklanmakta buna ek TL kullanmamızla ilgili… Düşünün bir asgari ücretli sterlin borç aldı ya da kira… Ödemesi gereken taksiti maaşı yetmeyecek. Yani TL’nin de erimesinden çift taraflı mağduriyet yaşıyoruz. Bir taraftan kamu emekli maaş ölük haklarından sopa gösteriliyor bir taraftan da özel sektör çalışanlarına bu şekilde… Şimdi hükümetler bir adım daha ileri giderek özel sektör çalışanlarını ülkeye 2.3. dünya ülkelerinden gelenlerle tehdit ediyor."

Kaynak : Kıbrıs Postası