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Bengihan: Bir şey üreteceklerse iş birliğine varız

Sendikalar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

18 Mart 2022 Cuma 18:49
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Bengihan: Bir şey üreteceklerse iş birliğine varız
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KTAMS, KAMUSEN, KTOEÖS, KTÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar ile DEV-İŞ’e bağlı sendikaların temsilciler Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Başbakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, basına bir açıklama yaptı.

Bengihan, zamlar ve halkın alım gücünün korunmasına yönelik önerileri ve taleplerini içeren mektubu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na takdim etti.

Ülkenin ve halkın içinde bulunduğu sıkıntılara işaret eden Bengihan, ekonomik sıkıntıların gün geçtikçe arttığını, halkın alım gücünün gerilediğini, akaryakıt, et, süt, iğneden ipliğe her şeyin zamlanmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Halkın alım gücünün korunması yönündeki taleplerini, bunlara kaynak olarak da önerilerini içeren bir mektup hazırladıklarını belirten Bengihan, oluşturulacak Ekonomi Üst Kurulu’nda emek örgütlerinin de yer almasını istedi.

Bengihan, sendikaların kadrosunda ekonomi konusunda uzman kişiler bulunduğunu, görev verilirse, katkı koymaya, çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

Bengihan, hükümete sorumluluklarını hatırlattıklarını ifade ederek, “Ukrayna’da savaş var, Türk Lirası döviz karşısında değer kaybetti gibi mazeretler sunarak, sorumluluktan kaçamayacaklarını hatırlattık” dedi.

Bengihan, halkın alım gücünün korunması kapsamında hayat pahalılığı ödeneğinin tüm kesimlere iki ayda bir ödenmesi için yasada bir değişiklik yapılması gerektiğini söylediklerini aktararak, stabil muhasebe sistemine geçilmesi halinde ülkede bu kadar enflasyon olmayacağını dile getirdi.

“Taleplerimizin arkasında olduğumuzu söyledik” diyen Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulacağı yönündeki haberleri Başbakan Sucuoğlu’na sorduklarını da belirtti.

“Hayat pahalılığı ödeneği durması halinde, çalışma hayatını durduracağımızı söyledik” ifadelerini kullanan Bengihan, kaynak göstererek, birçok tedbir sıraladıklarını vurguladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuyu Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğini aktardığını da belirten Bengihan, “Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Eğer samimilerse ona göre hareket planı hazırlayacağız. Hükümet ne mazeret yeridir, ne de ağlama duvarı...” diye konuştu.

Bengihan, “Bize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Temkinli ve değerlendirmelerini bekleyeceğiz. Toplantıda, zamların devam etmemesi gerektiğini de vurguladık. Piyasanın ucuzlaması gerektiğini de anlattık. Bizim kırmızı çizgimiz hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıdır...” dedi.  

KTAMS Başkanı Bengihan, “Hükümetin göstereceği yaklaşıma göre, tavır sergileyeceğiz. Bir şey üreteceklerse, iş birliğine varız ama zamana oynayacaklarsa her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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