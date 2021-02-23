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BENGİHAN: “BU ÜCRETİ ÖZEL SEKTÖR EMEKÇİLERİNE VE İŞSİZLERE ÖDEYİN”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararına tepki gösterdi. Bengihan, hükümetin, bu ücreti özel sektör emekçilerine ve işsizlere ödemesini talep etti.

23 Şubat 2021 Salı 14:10
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BENGİHAN: “BU ÜCRETİ ÖZEL SEKTÖR EMEKÇİLERİNE VE İŞSİZLERE ÖDEYİN”

 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkeye gelecek öğrencilerin karantina ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararına tepki gösterdi. Bengihan, hükümetin, bu ücreti özel sektör emekçilerine ve işsizlere ödemesini talep etti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ülkeye yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM’ın iptal edildiğini açıkladığını belirterek, bu kararın KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesinin mümkün kılınması adına alındığının söylendiğini kaydetti.

Bengihan ayrıca, ülkeye gelen öğrencilerin karantinadan muaf tutulmayacağına ve her bir öğrenci için 3000 TL olarak belirlenen karantina otellerindeki konaklama bedelinin Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesinin kararlaştırıldığına dikkat çekti.

Ülkede pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret eden Bengihan, binlerce işsiz insanın açlığa terk edildiğini, özel sektöre ekonomik yönden yeterince katkı yapılmayarak, özel sektör çalışanlarının 1500 TL’ye muhtaç edildiğini savundu.

Bengihan, “Kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarından %10,65’lik kesinti yapıldığı bir dönemde hükümetin karantina otellerine her bir öğrenci için 3000 TL ödemesini doğru bulmuyor ve alınan bu kararı şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Bengihan, böylesi ekonomik yıkımın yaşandığı bir dönemde ülkeye gelecek olan yabancı öğrencilerin karantina ücretlerinin, kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından üstlenilmesini veya öğrencilerin Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde üniversitelerin yurtlarında karantina altına alınmaları gerektiğini savunduklarını kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Karantina otellerine her bir öğrenci için 3000 TL’lik kaynak yaratabilen hükümetin, bu miktarı açlığa mahkum edilen özel sektör emekçilerine ve işsizlere ödemesini talep ediyoruz” dedi.

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