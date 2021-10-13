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Bengihan: “Cezaevindeki pozitif vaka sayısı 34’e yükseldi”

TAMS Başkanı Güven Bengihan, cezaevinde dün yaklaşık 400 mahkum ve tutukluya koronavirüs testleri yapıldığını ve 8 yeni vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:35
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Bengihan: “Cezaevindeki pozitif vaka sayısı 34’e yükseldi”
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KKTC Merkezi Cezaevi’ndeki Koronavirüs pozitif vaka sayısı 34’e yükseldi.

Cezaevinde örgütlü sendika KTAMS’ın başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamasında, yaklaşık 400 mahkum ve tutukluya yapılan testler sonucunda 8 kişinin daha pozitif çıktığını ifade etti.

Benghan, 620 mahkum ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde 400 kişiye test yapıldığını, geriye kalan kişilere yönelik testlerin de bugün devam edeceğini kaydetti.

Bengihan pozitif vakaların tespit edildiği koğuşlardaki mahkum ve tutukluların aynı alanda yaşamlarını sürdürdüklerini, aynı tuvaleti ve banyoyu kullandıklarını belirterek, vakaların tespit edildiği koğuşlardaki her mahkum ve tutuklunun temaslı konumunda olduğunu ifade etti.

Bengihan, Cuma gününe kadar yeni cezaevindeki çocuk mahkumlar için ayrılan bölümün temizleneceğini ve test sonucu pozitif çıkan mahkum ve tutukluların söz konusu bölümde izole edileceğini belirtti.

Ertuğrul Senova - Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n396348-bengihan-cezaevindeki-pozitif-vaka-sayisi-34e-yukseldi

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