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Bengihan'dan karma evlilik mağdurlarının eylemine destek

Bengihan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirtti.

01 Kasım 2022 Salı 18:10
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Bengihan'dan karma evlilik mağdurlarının eylemine destek



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirtti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin, karma evliliklerden doğan çocuklara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı vermemesinin tamamen "ırkçı" bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği üyesi bir devletin yurttaşları arasında anne-babasının doğduğu yere göre ayrımcılık yapmasının, Avrupa Birliği değerleriyle bağdaşmadığını ifade eden Bengihan, bunun temel insan haklarını da ihlal eden bir uygulama olduğunu ifade etti.

Güven Bengihan, “Kıbrıs Rum Yönetiminin hukuku ve adaleti hiçe sayarak anne veya babasının vatandaşlığı üzerinden çocukları cezalandırması asla kabul edilemez” dedi.

Karma evlilik mağdurlarının 19 Kasım’da yapacakları eyleme destek belirten KTAMS Başkanı Bengihan, Rum Yönetimini, "insan haklarına aykırı, ırkçı" tutumunu terk etmeye davet etti.

Anahtar Kelimeler:
KTAMSGüven BengihanKarma Evlilik Mağdurları
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