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BENGİHAN: “DEVLET KAYNAKLARININ ADİL DAĞITIMINI TALEP EDİYORUZ”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

01 Nisan 2021 Perşembe 10:00
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BENGİHAN: “DEVLET KAYNAKLARININ ADİL DAĞITIMINI TALEP EDİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS

Bengihan, "Bu dövizdeki artış da iğneden ipliğe her şeye artış getirecek. Acaba hükümet edenler, hayatın ucuzlaması için nar uygulamasını da akıllarına getirdi mi? Hayatı ucuzlatmadan siz, neden hayat pahalılığını donduruyorsunuz? Hayat giderek pahalı oluyor, girdi maliyetleri arttığı için fiyatlar yükselecektir. Böylesi bir dönemde hayat pahalılığı nasıl dondurulur? Bu hiçbir akla ve vicdana sığmaz. Genel grev kararı alınmıştır. Sendikalarımız, kalabalık kitlelerle sokağa inecektir. Devletin kaynaklarının adil bir şekilde dağıtımı talebi ile bunu yapacağız. Sorumluluk da, anlayışımız da bir yere kadar. Biz de biliyoruz bu ülkede pandemi var, kriz var. Bizim sorumluluğumuzu da birileri zafiyet olarak düşünmesin. Hukuksal yönden de davayı başlatacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
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