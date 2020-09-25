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BENGİHAN: “DSÖ’YÜ DİKKATE ALARAK HAREKET ETMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Eylül 2020 Cuma 10:43
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BENGİHAN: “DSÖ’YÜ DİKKATE ALARAK HAREKET ETMELİYİZ”

BENGİHAN: “DSÖ’YÜ DİKKATE ALARAK HAREKET ETMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bengihan, ülkeye girişler ile ilgili gelecek olan insanların geldiği ülkelerdeki kategoriye göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Dünya Sağlık Örgütü bilimsel olarak ülkeye girişlerde karantina süresinin en az 14 gün olmasını söylüyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü’nün 14 günlük karantina süresini dikkate alarak hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

“SU TANKERLERİ FIRSATÇILIK YAPIYOR”

Son dönemlerde yaşanan su sıkıntısını da yorumlayan Bengihan, evlere su taşıyan tankerlerin keyfi fiyat uygulamalarıyla, fırsatçılık yaptıklarını söyledi ve devletin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini, vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığının altını çizdi.

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