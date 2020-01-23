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Bengihan: "Göç yasasına karşı eylem planı belirlenecek"

KTAMS yarın 16.30’da sendikada kitle toplantısı yapacak.

23 Ocak 2020 Perşembe 13:23
Bengihan: "Göç yasasına karşı eylem planı belirlenecek"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) “Göç Yasası” olarak bilinen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen üyeleri ile yarın 16.30’da sendikada kitle toplantısı yapacak.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda “Göç Yasası”na karşı bundan sonraki adımların ve eylem şekillerinin belirleneceğini belirtti.

“Göç Yasası”nın yürürlüğe girmesi ile birlikte 2011 yılı sonrası kamuda işe başlayan çalışanların sadece maaşlarında değil birçok özlük haklarının da budandığını ve anomali yaratıldığını belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Derece terfisi,  kademe ilerlemesi, vardiya ödeneği, ek mesai gibi birçok özlük hakkı konusunda yaratılan eşitliksiz sadece işe giriş tarihleri farklı olan kamu çalışanları arasında yaratılan bu çok yönlü adaletsizlik kamuda verimliliğin olumsuz yönde etkilenmesine, iş barışının bozulmasına neden olmaktadır.  Sınav geçme notu 2011 öncesi işe girenlerin 50, 2011 sonrası işe girenlerin 70 olması nedeniyle terfiler tıkanmış, terfi hakkı elde eden birçok kamu görevlisi mağdur olmuş ve terfiler yapılamaz duruma gelmiştir.”

Yaşanan mağduriyetlerin birçoğunun giderilmesinin külfet yaratmayacağına işaret eden Bengihan, buna rağmen hükümetin bu konuda hiçbir adım atmadığını belirtti.

(TAK)

Son Güncelleme: 23.01.2020 13:30
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KTAMSKıbrısHaberPlanEylemBengihan
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