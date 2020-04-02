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Bengihan: ‘Hata yaptık’ deyip özür dileyin

Merkezi Cezaevi çalışanları bu sabah saat 08.30’da bir eylem düzenleyerek, hükümeti kendilerinden özür dilemeye çağırdı. Cezaevi çalışanları, Merkezi Cezaevi’ne çağırdıkları yetkili sendikaları aracılığıyla açıklama yaparak, “Görevimizin başındayız ama bizden özür dileyin” dediler.

02 Nisan 2020 Perşembe 12:33
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Bengihan: ‘Hata yaptık’ deyip özür dileyin

Merkezi Cezaevi çalışanları bu sabah saat 08.30’da bir eylem düzenleyerek, hükümeti kendilerinden özür dilemeye çağırdı. Cezaevi çalışanları, Merkezi Cezaevi’ne çağırdıkları yetkili sendikaları aracılığıyla açıklama yaparak, “Görevimizin başındayız ama bizden özür dileyin” dediler.

 Yetkili sendikaların temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından, çalışanlar özverili çalışmaları nedeniyle alkışlandı. Eylemde KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ve HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, birer konuşma yaptı.

Bengihan: ‘Hata yaptık’ deyip özür dileyin

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, cezaevi çalışanlarının hükümet yetkililerinden bir özür beklediğini belirterek, “Çalışanlar, ‘kandırıldık ama görevimizin başındayız. Söz verdiniz, tutmadınız, para yok dediniz, maaşımızdan kesinti yaptınız ama hiç olmazsa bir özür dileyin’ mesajı vermek istedi” dedi.

Cezaevi çalışanlarının tüm olumsuzluklara ve zor koşullara rağmen görevlerinin başında olduğunu belirten Bengihan, buna rağmen çalışanların buruk olduğunu söyledi. Hükümetin önceden elzem ve aktif yerlerde çalışanlara kesintisiz maaş vereceğini taahhüt ettiğini anımsatan Güven Bengihan, cezaevinin bu elzem yerlerin başında geldiğini ama hükümetin sözünü tutmayarak bu çalışanların maaşından kesinti yaptığını söyledi.

Personelin cezaevinde zaten zor koşullarda görev yaptığını, mahkum ve tutuklu sayısının kapasitenin üzerinde olduğunu, çalışanın iş yükünün sürekli arttığını vurgulayan Bengihan, “Tüm dünyayı ve ülkemizi de saran koronavirüs nedeniyle cezaevi çalışanlarının görev riski bir o kadar daha arttı. Üstelik bu risk çalışanların sadece kendileri ile alakalı değil. Tüm aileleri  ve yakınları da risk altındadır” dedi.

Hükümetin, “Doğru bir çalışma yapamadık, yanlış yaptık, öngörüde bulunamadık. çalışanlardan özür dileriz” demesini beklediklerini, özrün bir erdem olduğunu belirten Bengihan, yalnızca cezaevi çalışanları değil, gümrük çalışanları, sivil havacılık çalışanları gibi aktif, sürekli ve elzem görev yürütüp maaşından kesinti yapılan tüm çalışanlardan özür dilenmesini istedi.

Atan: Kararlarınızın ardında durun

KAMU- SEN Başkanı Metin Atan da hükümet edenleri, aldıkları kararların arkasında durmaya çağırdı. Hükümetin son dönemlerde çelişkili kararlar aldığını, aldığı kararlara uymadığını belirten Metin Atan, bu durumu doğru bulmadıklarını söyledi. Atan, “elzem daireler” deyip, buralarda çalışanlardan maaş kesintisi yapmayacaklarını söyleyen, genelde de yayınlayan, sendikaları bilgilendiren hükümetin, tam tersini yapıp elzem çalışan çok sayıda çalışanı dışlandığını belirtti.

Bu durumun kabul edilmez olduğunu, örneğin çok büyük özveriyle çalışan cezaevi personelinin şevkinin kırıldığını kaydeden Atan, hükümetin bu insanlara bir özür borcu olduğunu vurguladı.

Büyükoğlu: Personel büyük bir özveriyle çalışıyor

HAK- SEN Başkanı Eren Büyükoğlu da cezaevi çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını, çok uzun zamandan beridir özel yaşamları kalmadığını, hasta olup, zincir bozulmasın diye hasta hasta işe geldiğini belirterek, bu personelin kesintisiz maaşı hak ettiğini söyledi. Büyükoğlu, “Personel, evlerindeki çoluğunu çocuğunu düşündüğü gibi buradaki mahkum ve tutukluları da düşünüyor, kimseyi hasta etmek istemiyorlar” dedi. Bu kadar özverili çalışan cezaevi personeli elzem değilse, kimin elzem olduğunu soran Büyükoğlu, “Değerli bakanlarımız bunu bize açıklasınlar” dedi.

Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Merkezi CezaeviKoronavirüsCoronavirüs
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