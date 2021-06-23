Bengihan: İşçi ve emekçi hakları gasp edilmek isteniyor

İş ve Toplu İş Sözleşmelerinde yapılması tasarlanan değişiklikle hükümetin işçi ve emekçi haklarını gasp etmek istediğini savunan Bengihan, söz konusu yasa tasarısıyla işçilerin maaş ve özlük haklarının geriye götürüleceğini dile getirdi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKLAR ORTADAN KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolmasından itibaren bir ay içerisinde taraflarca yenilenmemesi ve hizmet ilişkisinin devam etmesi durumunda, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitlerinin en fazla bir yıl geçerli olmasını içerdiğini anımsatan Bengihan, Toplu İş Sözleşmelerindeki hakların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Toplu İş Sözleşmelerinin önemini vurgulayan Bengihan, sözleşmenin sendika ve işçilerin varlık sebebi olduğunu işaret etti; Toplu İş Sözleşmelerinin sendikaların olmazsa olmazı olduğunu ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI