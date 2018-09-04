Bengihan: "Kamuda reform sadece yasalarla olmaz, insan kaynaklarına da yansımalı"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet yanlısı sendikalardan yakınarak, bu şekilde davranan sendikaların, halkın sendikalara olan güvenini de zedelediğini belirtti. Herkesin bir ideolojik görüşünün olabileceğini söyleyen Bengihan, bunu, sendika tavrına yansıtmamalarının gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca sağlıktaki sorunlara da değinen Bengihan, "en önemli sıkıntının personel eksikliği" olduğunu söyleyerek, dünya standartlarına erişebilmemiz için branşlarında en yetkin kişileri görevlendirmemiz gerektiğini aktardı. “Nüfus artışının artık farkında olmamız gerekir” diyen Bengihan, bununla beraber artan nüfusa yetecek kadar personelin çalışmasının gerekliliğini vurguladı. Bengihan kamuda reformun sadece yasalarla değil, bunu insan kaynaklarına da yansıtmamız gerektiğini belirtti.

Öte yandan bazı dairelerde gereğinden fazla çalışanın mevcut olduğunu belirten Bengihan, bunun planının programının yapılması gerektiğini aktardı. Bengihan, bu tarz işlerin rant temelli olmamasının gerekliliğini vurguladı.