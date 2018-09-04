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Bengihan: "Kamuda reform sadece yasalarla olmaz, insan kaynaklarına da yansımalı"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Genç TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 09:02
Bengihan: "Kamuda reform sadece yasalarla olmaz, insan kaynaklarına da yansımalı"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet yanlısı sendikalardan yakınarak, bu şekilde davranan sendikaların, halkın sendikalara olan güvenini de zedelediğini belirtti. Herkesin bir ideolojik görüşünün olabileceğini söyleyen Bengihan, bunu, sendika tavrına yansıtmamalarının gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca sağlıktaki sorunlara da değinen Bengihan, "en önemli sıkıntının personel eksikliği" olduğunu söyleyerek, dünya standartlarına erişebilmemiz için branşlarında en yetkin kişileri görevlendirmemiz gerektiğini aktardı. “Nüfus artışının artık farkında olmamız gerekir” diyen Bengihan, bununla beraber artan nüfusa yetecek kadar personelin çalışmasının gerekliliğini vurguladı. Bengihan kamuda reformun sadece yasalarla değil, bunu insan kaynaklarına da yansıtmamız gerektiğini belirtti.

Öte yandan bazı dairelerde gereğinden fazla çalışanın mevcut olduğunu belirten Bengihan, bunun planının programının yapılması gerektiğini aktardı. Bengihan, bu tarz işlerin rant temelli olmamasının gerekliliğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Güven BengihanKTAMSHaberKamuReform
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Kadir 2018-09-04 09:51:53

Neyle olur yavrum. Sen kimsin ne iş yaparsın devletten çalsınlar istersin. Memur çalışmasın ama en yüksek maaşı alsın. Nasıl olsa oy korkusuyla hükümet her dediğinizi yapıyor. Sizde fırsattan istifade çalmaya devam. Sizi idamla yargılamaları gerekiyor. Sendika mı kaldı millet üretiyor çalışıyor sizin gibi asalak yaşamıyor. Kene gibisiniz.

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