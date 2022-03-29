Künye
Kıbrıs 17
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Küçük kıza cinsel istismar!
Küçük kıza cinsel istismar!
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye Uyruklu 7 Kişi Tutuklandı
Tekneyle KKTC Kıyılarına Bırakılan Suriye...
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Flaş Haber
Maliye-Sen'den şok grev!
Kapat

Bengihan, Maliye-sen'in “maaş ödemeyecegiz” diyerek greve gitmesini sorguladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye ve Hazine Çalışanları Sendikası'nın (Maliye-sen) “maaş ödemeyecegiz” diyerek greve gitmesindeki amacı sorguladı

29 Mart 2022 Salı 21:44
0 Okunma
Bengihan, Maliye-sen'in “maaş ödemeyecegiz” diyerek greve gitmesini sorguladı
banner108

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Maliye ve Hazine Çalışanları Sendikası'nın (Maliye-sen) “maaş ödemeyecegiz” diyerek greve gitmesindeki amacı sorguladı

Bengihan: Neden tek başına greve gidiyor?

Maliye-sen'in grev şeklinin emekli ve kamu çalışanlarına maaşlarını vermemek noktasında olmasına tepki gösteren Bengihan, ayrıca Maliye-sen'in açıklamasındaki “diğer tüm sendikalardan ayrı olarak greve gidiyoruz” ifadelerine de dikkat çekti.

Bengihan, “Biz Cuma günü gideceğimiz genel grev öncesi tüm sendika ve örgütlere birlik ve dayanışma çağrısı yapmışken, neden bir sendika tek başına eyleme gider?” diye sorarak, eylem şeklini de eleştirdi

“Amaç Cuma günü yapacağımız grevi baltalamak mıdır?”

Aldığı 3 kuruş maaşla ay sonunu zor getiren emeklinin ve yani beraberinde tüm kamu emekçilerinin böylesi bir ekonomik krizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu maaşlarını vermemenin toplum için yapıldığı iddia edilen bir grevle bağdaşmayacağını vurgulayan Bengihan, bu grevin altındaki amacın ne olduğunu sordu.

Bengihan, “Amaç Bakanlar Kurulu aracılığıyla grev yasaklama kararı aldırıp, Cuma günü yapacağımız ve hükümete büyük darbe vuracak grevi baltalamak mıdır? Yoksa kasası tam takır olan Maliye’ye bir zaman kazandırma amacını mı taşımaktadır?” diye sordu.

“Niyet samimi ise birlik içinde hareket edilmelidir”

Bengihan ayrıca, Maliye’de KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMUSEN’e bağlı çalışanların da oldugunu ve Maliye-sen’in tek başına maaşların ödenmeyeceğine karar veremeyeceğini hatırlatarak, emekçiye zarar verecek ve şu anki zor koşullarda hayatını daha da zorlaştıracak olan bu kararın geri çekilmesini ve niyet gerçekten hükûmete ders vermekse birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şahinoğlu: Bari bunu olsun doğru yapın!
Şahinoğlu: Bari bunu olsun doğru yapın!
Doğuş Derya: UBP zihniyeti ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor
Doğuş Derya: UBP zihniyeti ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor
Eylemde ilginç anlar yaşanıyor...
Eylemde ilginç anlar yaşanıyor...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim