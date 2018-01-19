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Bengihan: "Sendikalara düşman olan birisi ezilen insanların temsilcisi olmaz"

Arıklı’nın daha önce de Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımını körüklediğini, çözüm yanlısı Kıbrıslı Türklere karşı “ölüm tehditlerinde bulunduğunu” iddia eden Bengihan, şöyle devam etti:

19 Ocak 2018 Cuma 12:47
Bengihan: "Sendikalara düşman olan birisi ezilen insanların temsilcisi olmaz"
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 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Güven Bengihan, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sendikalarla ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Sendikalara düşman olan bir insan emeği sömürülen, ezilen, iş kazalarında hayatını kaybeden insanların temsilcisi olamaz” ifadelerini kullandı. 

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın sendikalara karşı, kin ve nefret içeren açıklaması partisinin, özellikle de  kendisinin Kıbrıs Türk toplumu ve çalışanların örgütleri ile ilgili gerçek düşüncelerini ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi. 

Arıklı’nın daha önce de Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımını körüklediğini, çözüm yanlısı Kıbrıslı Türklere karşı “ölüm tehditlerinde bulunduğunu” iddia eden Bengihan, şöyle devam etti: 

“Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’den gelen göçmenlerin nüfusun en az yarısı kadar olduğunu fakat mecliste temsil edilmediklerini ve üst düzey yöneticilik makamlarından dışlandıklarını  dile getirerek olayı dramatize etmeye çalışması başkanı olduğu partinin Türkiyeli-Kıbrıslı ayırımı üzerine kurulmuş olduğunu göstermektedir.
 
Türkiye’den gelip buraya yerleşen insanların ezildiğini, dışlandığını iddia ederken özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasına karşı olduğunu söylemesi büyük bir çelişkidir. Sendikalara düşman olan bir insan emeği sömürülen, ezilen, iş kazalarında hayatını kaybeden insanların temsilcisi olamaz”

Bengihan, KTAMS’ın “kin ve nefret söylemlerine karşı demokrasiyi, emeği ve barışı savunmaya devam edeceğini, demokrasiyi hazmedememiş, kendi gibi düşünmeyenlere hayat hakkı tanımayan her türlü faşist zihniyetle mücadele edeceğini” belirtti. 

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