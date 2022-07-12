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"Benim devletim bu kadar mı zengin?"

Pandemi Hastanesi hemşiresi Oğuz Köse, açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2022 Salı 16:19
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"Benim devletim bu kadar mı zengin?"
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Köse'nin açıklaması şu şekilde;

"İskele Sağlık Merkezi'nde nöbetteyim hastalarımızla aramızda geçen sohbetlerden bir kaç kesit, Hastamız Rus vatandaşı mide bulantısı ile merkezimize baş vuruyor. Sağlık merkezine doktor muayenesinden geçiyor serum ve bir kaç tedavisi uygulandıktan sonra hasta toparlıyor hizmetten memnun ve taburcu olacak. Ne kadar ödemem gerekli diye soruyor bize, bizim cevabımı,Tüm hizmetler bedava, Hasta cevap veriyor benim sigortam yok, Vatandaş değilim. Bizim cevabımız değişmiyor. Bizde bir ücret yok diyoruz.

Hasta cevabı; Sizin devlet çok zengin deyip gülüyor. Hastamız İranlı buraya yerleşmiş. Öksürük ve ishal doktor muayene serum ve iğne tedavileri uygulanıyor müsaade de tutuluyor 2 saat sonra taburcu olacak. Sigortası yok vatandaş değil soruyor ne ödeyeceğim,Hiç bir ücreti yok. Hasta bize gülüyor.

Farklı bir vakka, İskele bölgesindeki yeni sitelerden 112 Hızır çağrısı alıyoruz çok kötüyüm acil gelin 10dk içinde olay yerine gidiliyor. Moldovalı bir hasta değerlendirme yapıyoruz tansiyon normal nabız normal spo 2 normal şeker normal acil bir bulgusu durum yok hastahaneye gidip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz diyoruz,

Hastanın cevabı ; Ama benim hastahaneye gidecek arabam yok ve hergün olaylar tekrarlanıyor.  Sosyal sigorta veya herhangi bir güvencesi varmı soruyoruz yok, vatandaş mı yok, Hasta soruyor ne ödeyeceğiz Herhangi bir ücreti var mı?
Bizim cevabımız;  "HAYIR YOK "

Ama benim vatandaş memurum işçim dar gelirlim asgari ücretli çatır çatır pirim yatırsın ona rağmen ilaç alırken belirli yüzdekiler ödesin. Tek bir sosyal güvencesi bile olmayan kişiler devletin ilacını , bakımını ve hatta acil olmayan hastalar ambulansını tek kuruş ödemeden devletin acil vakalara görevlendirdiği araçları taşıma aracı olarak kullanıyor, Babasının malı olsa eminim belli bir ücret öder ve veya katkı koyar. Yazık yahu yazık.

Soruyorum Bizim DEVLETİMİZ bu kadar mı zengin?
Bende soruyorum; "Madem bu kadar zenginiz neden hükümet edenler  para yok diye ağlıyor."

Anahtar Kelimeler:
Oğuz KöseSağlıkİskele Sağlık Merkezi
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