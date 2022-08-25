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Benli'den flaş açıklama!

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi'nin kapatılması veya çökertilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, 'endişe etmeyiniz, biz buradayız' dedi.

25 Ağustos 2022 Perşembe 15:30
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Benli'den flaş açıklama!


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benli, şunları kaydetti:

Gönyeli Belediyesi’nin kapatılması ya da çökertilmesine, bu ülkenin en çağdaş kentinin, yerel yönetimleri bitiren zihniyete teslim edilmesine elbette iznimiz olmaz.
Uzun yıllardır hep birlikte ve iğneyle kuyu kazarcasına yarattığımız değerimizi koruyacağız, yerel yönetim reformu diyerek yarattıkları kaosun üstesinden gelecek kadar güçlüyüz, bilgiliyiz, deneyimliyiz.
Bizler yüksek standartlı ve ayrıcalıklı bir kent yaratırken hep daha ileriyi düşündük, hep daha iyisini hayal ettik ve gücümüzü her daim yarattığımız değerden aldık.
O değerler bütünü adaletimiz, standartlarımız, demokrasiye ve insana saygımız oldu.
Aynamız, işimiz oldu.
Gönyeli’mize yatırım için gözbebeğimiz gibi koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz bütçemizi, partizan düşlere terk etmeyiz.
Gönyeli’nin kişisel sempatilere ya da kirli ellere değil çağdaş bir vizyona, kararlılı bir duruşa ve deneyime ihtiyacı vardır.
Endişe etmeyiniz, biz buradayız!

Son Güncelleme: 25.08.2022 15:31
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Benli
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