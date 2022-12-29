Benli gitti, uzlaşı zemini oluştu!

-ÖZEL HABER

Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yürütülen kanalizasyon ücreti davasında karar Lefkoşa Türk Belediyesi lehine sonuçlandı.

Bu karara göre, şu an Gönyeli Belediyesi'nin Lefkoşa Türk Belediyesi'ne 17 milyon TL borcu bulunuyor. Lefkoşa Türk Belediyesi bu karara göre, bu ücreti tahsil edebilmek için, Gönyeli Belediyesi'nde icra yapma hakkına sahip.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı istediği takdirde, Gönyeli Belediyesi'nin hesaplarını bloke edebilir, yeşil alanı varsa icradan alabilir veyahut makam aracına el koyabilir.

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs muhabirinin ulaştığı Mehmet Harmancı, Mahkeme kararının ardından yeni başkan Hüseyin Amcaoğlu ile görüştüklerini , Amcaoğlu'nun uzlaşma önerdiğini, yılbaşının ardından toplantı yapıp konunun masaya yatırılacağını kaydetti.

Harmancı, bu borcun 17 milyon TL ve faiz olduğunu belirterek, iki başkanın uzlaşı içerisinde sorunu çözeceğini söyledi.

Gönyeli, LTB'nin sistemini kullanıyor, ücret ödemiyordu

Hatırlanacağı üzere Gönyeli Belediyesi uzun zamandır kanalizasyon sistemini LTB üzerinden kullanarak herhangi bir ücret ödemiyordu.