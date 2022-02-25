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Benli: Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız

25 Şubat 2022 Cuma 15:58
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Benli: Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız
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Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun "Belediye Reformu" açıklaması ardından Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli'den tepki geldi. "Gönyeli Belediyesi Kapattırmayacağız" diyen Benli "bu kenti sizin dar görüşlerinize heba etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, Belediye Reformu’nun yapılacağını ve Haziran ayında seçime 12 belediye ile gidileceği yönünde çalışmalar

Başbakan Sucuoğlu katıldığı bir televizyon programında Belediye Reformu’nun yapılacağını ve Haziran ayında seçime 12 belediye ile gidileceği yönünde çalışmalar olduğunu aktarmıştı. 

Ahmet Benli'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

GÖNYELİ BELEDİYESİ'Nİ KAPATTIRMAYACAĞIZ!

Gönyeli size “sayı” bize “hayat”tır!

Buradayız ve bu kenti sizin dar görüşlerinize heba etmeyeceğiz!

Gönyeli bizlerin üst kimliğidir; evimizdir, yuvamızdır, belediyemizdir.

Kentimizdir ve KENDİMİZDİR Gönyeli!

Ömrümüzdür!

Bu kenti adeta küllerinden yeniden yarattık.

Çok çalıştık çok…

Köyden kente dönüştük, çok daha güçlendik, yeni hayaller ve projelerle geleceğe odaklandık.

Bir kent düşündüğünüzde, nasıl olmalı diye..

Gönyeli’nin tüm alt yapısı planlı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Gönyeli’nin Bulvarları var.. Caddeleri var, çağdaş, ışıl ışıl, cadde dönüşümü ile güçlenen… Yürüyüş ve bisiklet yolları var… Prestijli hizmet binası var.. Okulları var, hem de en yeni teknoloji ile donanmış… Sosyal aktivite merkezi var.... Köprüleri var.. Alt-Üst geçidi var… 4 ilçeyi birbirine bağlayan çemberi var.. Futbol sahası var ayrı.. Tenis kortları var.. Spor kulüpleri var.. 1 rekreasyon alanı ve 47 çocuk parkı var.. İçilebilir suyu var.. Postası var, hal’i var… Otelleri var, hastaneleri var.

Tertemiz bir kent var, Avrupalı…

Bütçesi var güçlü!

Tek bir gün ne hizmeti aksayan ne maaş ödemesi!

Ne sigortası, ne yatırımı!

Standart var, hak var, dürüstlük var Gönyeli'de!

Kendi ayakları üzerinde gururla duran Gönyeli Belediyesi var.

Siyaseti, rengi, tavrı, yaşı ne olursa olsun Gönyeli hepimizin ortak değeridir ve buradayız!

Kenetleneceğiz ve bu ülkenin en güçlü kurumu Gönyeli Belediyesi'ni kapattırmayacağız.

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