Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı
Boeing'den otonom uçan taksi
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!

Benli: "Gönyeli'de güvenli gıda alanındasınız"

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:28
Benli: "Gönyeli'de güvenli gıda alanındasınız"

Gönyeli Belediyesi, son bir buçuk aylık sürede, 105 iş yerini denetlediğini, 73 çalışanın sağlık karnelerini kontrol ettiğini açıkladı.

Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta şubeleri denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri ile iş birliği içerisinde, gece 21.00 ile 23.30 saatleri arasında yapılan son denetimlerde, müzikli eğlence yerleri ve lokantalar mercek altına alındı.

banner41
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, genel hijyen ve çalışma izni kontrolü yanı sıra personelin sağlık karneleri ve kapalı alanlarda sigara denetimini de yapan Gönyeli Belediyesi birimleri, yasalara saygılı işletmelere teşekkür ederken, saptadığı aksaklıklar için de gerekli işlemleri başlattı.

1,5 AYLIK RAKAMLAR

Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta şubeleri son 1,5 aylık dönemde 105 iş yerini denetledi, 73 çalışanın sağlık karnelerini kontrol etti.

Gıda üreten atölyelerden kuaförlere, market ve kasaplardan pastanelere kadar pek çok işyerine yönelik rutin denetimlerin devam edeceği, sonuçların da Gönyeli Belediyesi’nin web sayfasında düzenli olarak paylaşılacağı bildirildi.

BENLİ: “GÖNYELİ’DE GÜVENLİ GIDA ALANINDASINIZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “yüksek yaşam standartlı kent” hedeflerinde gıda güvenliği ve hijyeninin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gönyeli’de yaşayan tüm insanlarımızın, ayrıca, kentimize gelerek burada ekonomik hayata katılan, mekânlarımızda misafir ettiğimiz herkesin kendini güvenli gıda alanında hissetmesini istiyoruz. Gıda güvenliği, temizlik, yasal limitlere saygı ve çağdaş standartlarda üretimi son derece önemsiyoruz. Gönyeli’de sürdürdüğümüz denetimlere halkımızın da katılımı önemlidir. Denetim ihtiyacı ya da dikkat çeken bir eksiklik varsa, bir denetim ihtiyacı varsa, lütfen hizmet hatlarımızla iletişime geçiniz, bilgi veriniz. Gönyeli’de su tahlilleri mutlaka düzenli aralıklarla yapılıyor, iş yerleri denetleniyor, kent baştan aşağıya temizleniyor ve bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Benli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik ilkokulu’nda şubat tatiline merhaba etkinliği
Değirmenlik ilkokulu’nda şubat tatiline merhaba etkinliği
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Umure Örs atandı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Umure Örs atandı
Sürücü Eğitmeni Uygulama Sınavı 4-5-6 Şubat tarihlerinde
Sürücü Eğitmeni Uygulama Sınavı 4-5-6 Şubat tarihlerinde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim