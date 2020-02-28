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Benli: Hastanemizin yaralarını sarmak için varız

"Gönyeli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, hastanemizin yaralarını sarmak için varız"

28 Şubat 2020 Cuma 20:45
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Benli: Hastanemizin yaralarını sarmak için varız

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli mesaj yayımlayarak, “Gönyeli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, hastanemizin yaralarını sarmak için varız, hazırız, buradayız” dedi.

Benli açıklamasında, “Yeni bir güne hastanemizde yangın haberiyle başladık. Dün akşamdan yüreğimizde bir ateşle uyumuştuk, maalesef sabah da güzel doğmadı. Üzülmek yetmez. Şimdi dayanışma zamanı. Sağlık Bakanımızı da aradık, ilettik. Gönyeli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla, hastanemizin yaralarını sarmak için varız, hazırız, buradayız” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet BenliHastane YangınYangınLEFKOŞAGönyeli Belediyesi
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