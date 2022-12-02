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Benli: Sorunların üstesinden geleceğiz

Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarını bildiklerini ileriki dönemde bunları hep birlikte çözeceklerini söyledi.

02 Aralık 2022 Cuma 15:43
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Benli: Sorunların üstesinden geleceğiz



Benli, “Gönyeli’de başardık, yıllardır başarıyla yönetilen Alayköy Belediyesi’nde yeni projelere de birlikte imza atacağız” ifadelerini kullandı. Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği ile görüştü. Belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette bölgeli iş insanlarının sorunları irdelendi, çözüm önerileri masaya yatırıldı. 

BENLİ: SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Gönyeli ve Alayköy Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Y. Benli, adaylarla birlikte yaptıkları ziyarete CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da eşlik etmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti. Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Başkanı Metin Yılgın ile görüşmelerinin sıcak bir ortamda geçtiğini kaydeden Benli, “Yönetim kurulu üyeleri ve esnafla buluştuk. Sıcak ve samimi ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Alayköy Sanayi Bölgesi’nin sorunlarını hep birlikte çözecek büyük ölçekli projeleri hayata geçireceğiz. Gönyeli’de başardık, yıllardır başarıyla yönetilen Alayköy Belediyesi’nde yeni projelere de birlikte imza atacağız” diye konuştu. Benli, "Dürüst, adil, çalmadan, çaldırmadan, alnımız açık, eşitlikçi yönetim anlayışıyla bugüne kadar geldik. Bundan sonra da ayni mentalite ile devam edeceğiz” dedi.

“ALAYKÖY’E DAHA ÇOK YATIRIM OLACAK”

Ahmet Y. Benli, “Biz Alayköy ve Yılmazköy halkına açıkça söylüyoruz; belediyenizi kapattılar, biz açık tutacağız, Alayköy Belediyesi dünden bugüne nasıl yönetilmişse, yine öyle yönetilecek, idari koşulları, vergileri ve yaşamları değişmeyecek, gönülleri rahat olsun” dedi. “Alayköy belediyesini kapattılar, yeni kurulan Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ni de kapatarak Lefkoşa’ya bağlamayı düşünüyorlar” diyen Benli, kendi dönemlerinde belediye çalışanlarının tek bir gün maaş gailesi çekmediğini, belde halkının tek gün hizmetten mahrum kalmadığını anımsattı. Benli, “Popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yönetilen belediyelerin ne noktaya geldiğini bu halk iyi biliyor, o nedenle Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor” dedi. Benli, “Biz emekle, terle, insanımızın vergileri ile güçlü bir noktaya taşıdığımız belediyeleri ne kapattırırız, ne de geriye gitmesine müsaade ederiz” şeklinde konuştu.

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