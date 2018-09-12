Benli:Alt geçit projemiz yol güvenliği için önemlidir

Alt geçit projesiyle ilgili şu anda bir “ara emri” dosyalandığını anımsatan Ahmet Benli, adli tatilin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, kendi düşüncelerine göre bu ara emrinin projenin bütününe yönelik değil, kimi yurttaşların “ana yola erişimi ve arazilerinin değeriyle” ilgili olduğunu da ifade ederek, “Belediye olarak herhangi bir yurttaşımızın ana yola erişiminin engellendiği düşüncesinde değiliz. Ancak mahkemeden bu yönde bir sonuç çıkarsa da üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Bugüne kadar yürütülen hukuki süreçlerin belediye lehine sonuçlandığı bilgisini de veren Ahmet Benli, siyasi ya da bireysel menfaat üzerinde yoğunlaşan itirazlara karşı toplumsal faydayı düşünmek zorunda olduklarını belirtti

Alt geçit projesinin kimi arazilerin değer kazanması ya da kaybetmesinden çok daha ileri toplumsal hedefleri olduğunu belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Unutulmasın ki geçmişte bu yolda bir canımızı kaybettik. Projenin öncelikli hedefi yol yol güvenliği ve trafik yükünün azaltılmasıdır” şeklinde konuştu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Alt Geçit” projesinin tamamının gerekli yasal izinler alınarak ve evrensel ölçütlerde, tümüyle uzmanlar denetiminde yapıldığını söyledi, şu bilgileri verdi:

“Proje, Atatürk caddesi ile Gönyeli Büyük Çember’deki trafik yükünü azaltacaktır. Ayrıca, Lefkoşa – Güzelyurt yolunun böldüğü şehrin iki yarısı hem trafik ve yaya ulaşımı açısından birleşecek, hem de kentin bölünmüşlüğü ortadan kalkacaktır. Yaya ve bisiklet yolları da bu proje sayesinde kent merkezine akışı sağlayacaktır. Kanalizasyon ana taşıyıcısı gibi atık su sorunu da bu proje kapsamında çözümlenmiştir. Gönyeli’de yaşam kalitesinin yükseltilmesi için belediyemiz, kendi alanında olmamasına rağmen bu ana yol üzerinde sorumluluk üstlenmiş ve bu projeyi hayata geçirmiştir.”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, projenin kaldırım, bisiklet yolları, aydınlatma ve peyzajla ilgili görsel çalışmalarla bir bütün olduğunu, böylece alt geçidin imajının yükseltileceğini de sözlerine ekledi.

(Gönyeli Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi)