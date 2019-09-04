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Benter: 4 Kasım Aihm Maraş Davası, İnsanlığın Davasıdır

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 4 Kasım tarihinde AİHM’de görülecek Kapalı Maraş davasının; “insanlığın davası” olduğunu belirterek, bu dava sürecinde Evkafa destek istedi. 

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:46
Benter: 4 Kasım Aihm Maraş Davası, İnsanlığın Davasıdır

Benter, “Bu dava sadece Evkafın değil, insanlığın davasıdır. Çünkü vakıflar insanlığa hizmet etmek için kurulmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde toplumun faydası için ayrılmış bir vakıf malının özel kişilere verilmesi doğru olarak kabul edilmez. Halkımızdan bu haklı davamızda destek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayın çünkü vakıf malları bizim öz değerimizdir. Tüm insanlığa aittir. İyilik yapmak için çalışan bu kurumun hakkının gasp edilmemesi lazım” dedi. 
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, yazılı bir açıklama yaparak, “kapalı Maraş’ın vakıf malı olması” ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Benter,Maraş konusunda hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, halkın konu hakkında bilgilenmesi ve Evkafı desteklemesinin çok önemli olduğunu kaydetti. 
“Hak yerini bulup gasp edilen vakıf malları konusunda kazanım elde edersek, bu kazanımlar eğitime, sağlığa ve sosyal projelere harcanacak” ifadelerini kullanan Benter, AİHM’in Maraş davasını 4 Kasım tarihinde görüşeceğini kaydetti. 
Benter açıklamasında şunları kaydetti: 
“Kapalı Maraş süreci ile ilgili hukuki anlamda aktif bir biçimde haklarımızı savunuyoruz. Biz haklılığımıza inanıyoruz. Elimizde 1571’den 1974’e kadar yapılan tüm işlemleri gösteren deliller fazlası ile vardır ancak bu konuda halkımızın da bizim yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla çeşitli bilgilendirme çalışmalarına hız verdik. Bu konuda sadece Kıbrıs Türk halkının değil, insanlığın da Evkaf’ın yanında olması gerekmektedir. Çünkü bu davayı şahıslar adına değil, insanlığa hizmet eden vakıf mallarının haksız gaspını engellemek için yürütüyoruz. Bu nedenle, objektif değerlendirme yapabilen Kıbrıslı Rumların veya İngilizlerin de bu konuda Evkaf’ı destekleyeceğini düşünüyoruz.”
“4 KASIM TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ”
Benter, 4 Kasım’da AİHM’de görülecek davaya değinerek,şöyle devam etti:
“Bu dava çok önemli. Toplumun bu davanın önemini anlaması lazım. ‘AİHM’… Adı üstünde insan haklarını koruyan bir mahkeme. Bu dava sonucunda birkaç otelci mi zengin olacak, yoksa insanlık mı kazanacak göreceğiz. Vakıflar davada haklı çıkarsa bu mallar tekrar insanlığın hizmetine verilmiş olacak. Biz ayrım gözetmeden yardım yapıyoruz. Bu, sosyal projeler, eğitim ve sağlığa harcanacak ekstra kaynak demek. 
Ben bu malların haklı sahibi Evkaf Genel Müdürü olarak İngiltere Hükümetine de çağrı yapmak istiyorum. Neden İngiltere çıkıp da ‘Biz İngiliz Devleti olarak İngiltere’de ve her yerde insanlığın hizmetine verilen vakıf mallarına çok değer veriyoruz ve korunması gerektiğine inanıyoruz. Biz bu malların gasp edilmesine müsaade etmedik, sadece kullanıma verdik’ demiyor? Türkiye devleti kilise ve vakıf mallarını iade etti ve etmeye devam ediyor. Tapu kaydı bile istenmedi. Doğru olan bizim vakıflarımıza da iade edilmesidir.” 
“EVKAF’I YALNIZ BIRAKMAYIN”
Benter, Evkaf’a destek isteyerek şunları kaydetti:
“Bu dava sadece Evkaf’ın değil, insanlığın davasıdır. Çünkü vakıflar insanlığa hizmet etmek için kurulmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde toplumun faydası için ayrılmış bir vakıf malının özel kişilere verilmesi doğru olarak kabul edilmez. AİHM ‘İngilizler, hukuki değişiklikleri yaparak yetimler için ayrılmış araziyi bir turizm şirketine otel yapsın diye verdi ve bu doğrudur’ diye mi söyleyecek? O zaman güçlü olan gitsin her türlü malı gasp etsin. Vicdanı olan kimse bu durumu kabullenmemeli. Halkımızdan da bu haklı davamızda destek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayın çünkü vakıf malları bizim öz değerimizdir. Tüm insanlığa aittir. İyilik yapmak için çalışan bu kurumun hakkının gasp edilmemesi lazım.”

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İbrahim Benter
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