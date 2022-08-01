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Benter: “Kıbrıs’ın fethi ile adada iyilik medeniyeti başladı”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethinin 451. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı…

01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:50
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Benter: “Kıbrıs’ın fethi ile adada iyilik medeniyeti başladı”
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Benter mesajında Osmanlı döneminde adadaki vakıf çalışmalarına dikkat çekerek, Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethinden sonra adada “İyilik Medeniyeti” başladığını söyledi. 

Prof. Dr. İbrahim Benter’in mesajı şu şekilde;

“1571 Yılında Kurulan Sultan Selim Vakfı ile Adadaki İyilik Medeniyetinin Temelleri Atılmıştır.
Sultan Selim Han Kıbrıs’ı 1571 yılında fethettikten sonra yazdığı ferman ile din ve milliyet ayrımı yapmadan Kıbrıs halkının refahının yükselmesini istemişti. Yöneticilere talimat veren Sultan Selim Han,  “Adaletle dolu olması gereken benim saltanat günlerimde ahalinin her ferdi, gönlü hoş ve huzurlu olarak iş ve kârına devam eyleye, eski halleri aynen koruna, ma'mûr kalalar. Mezkûr adanın şen ve ma'mûr, ahalisinin ise emniyet, refah ve itminan içinde olması, en güzel emelimdir” diyerek yönetim anlayışını ortaya koymuştur.
Fetihten sonra da ilk icraat olarak Sultan Selim Vakfı‘nı kurarak Kıbrıs’ta 2200 vakfın temelini atmış, bir “İyilik Medeniyeti” başlatmıştır.
Türk idaresinde geçen 3 asır boyunca her milletten ve her dinden insan, huzur içinde yaşamış, problemler ise Kıbrıs’ın idaresi 1878’de İngilizlere geçtikten sonra başlamıştır.”
Prof Dr. İbrahim Benter
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü

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Kıbrıs Vakıflar İdaresiİbrahim Benter
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